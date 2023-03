Irene Gari y Claudia Soriano. Juventud y experiencia , una combinación perfecta

(Texto y gráficas de Niko Sánchez)-Hoy hemos quedado para charlar con Irene Gari ( Oliva 1994 ) y Claudia Soriano (Barcelona 2003) jugadoras profesionales de Baloncesto qué militan en el Baxi Ferrol. Dos jugadoras de distinta generación y rol dentro del equipo, pero uno puede darse cuenta de que mueven una energía muy parecida desde que las ves juntas por primera vez.

N S.-Lo primero daros la enhorabuena porque casi podemos afirmar que el Baxi Ferrol estará en la fase de ascenso. ¿Con qué mentalidad afrontáis el reto? ¿Dónde creéis que estarán las claves?

IRENE.-«La verdad es que el próximo partido contra Canoe lo afrontamos como mucha ilusión, ver a la gente en A Malata tan implicada y motivada en el pabellón, hace que todo vaya sobre volandas.

Animo a todos los ferrolanos a venir a la próxima final que tenemos. Me encantaría ver el pabellón lleno y crear una sinergia brutal».

CLAUDIA.- «La verdad es que si que estamos logrando hacer una gran temporada, y eso es fruto del trabajo del día a día. Empezamos siendo un equipo totalmente nuevo y somos conscientes que haber llegado a donde estamos ahora ha sido muy difícil. Aún no hay nada zanjado por eso, quedan 3 partidos de temporada y queremos llevarnos los tres para casa y cerrar la temporada de la manera que toca.

Y el hecho de que de estos tres partidos dos sean en A Malata, ilusiona mucho la verdad, ¡porque cada vez se ha ido enganchando más gente y la verdad que los últimos partidos están siendo una fiesta!»

N S.-Ambas llegáis al baloncesto profesional directamente del baloncesto universitario en EEUU. Irene, ¿te recuerda Claudia a la Irene que aterriza por primera vez en el baloncesto profesional?

IRENE.-«Ya me hubiese gustado a mi ser la mitad de crack cuando yo aterricé jeje. La verdad es que son situaciones diferentes, porque yo allí estuve 4 años y volví cuando tenía 22 y ella volvió después de su primer año. Pero el ver cómo funciona todo a nivel profesional, y las preguntas que se hace, y como lo vive todo, sí que me recuerda mucho. Claudia es una crack, nos alegra los días a todas».

N S.-Y tú Claudia, dejas Boston para venir a debutar como profesional en Ferrol. ¿Cómo te convencieron para que aceptaras la oferta?

CLAUDIA.-«Primero de todo, mi madre es gallega, y para mi Galicia es un lugar muy especial. Por otra parte, el proyecto que me planteó Lino el verano pasado me pareció muy chulo, tenía ganas de salir de mi zona de confort y de ir a algún sitio donde realmente pudiera mejorar compitiendo a un nivel muy alto. Así que realmente no tuve demasiadas dudas una vez decidí que quería volverme de Boston».

N S.-Irene Gari lleva ya varias temporadas compatibilizando el baloncesto con otro trabajo. Cómo se lleva esto, ¿podría decirse que estas temporadas son de transición?.

IRENE.-«Yo siempre he sido una persona inquieta que nunca he podido ser capaz de dedicarme a hacer una sola cosa. Siempre he tenido la necesidad de compatibilizar el baloncesto con estudios, cursos o ahora, como es el caso, trabajando.

Este año a nivel profesional con mi empresa he crecido muchísimo y sí que por dentro vas pensando cómo quieres enfocar tu futuro, ya que, para crecer en el mundo laboral, es muy difícil hacerlo de la mano del baloncesto profesional».

N S.-Tu otro trabajo está ligado también al basket pero en el ámbito del marketing. Cuéntanos un poco en qué consiste.

IRENE.-«Efectivamente, soy la responsable de marketing y comunicación en NBN23, empresa que nos dedicamos a la digitalización de baloncesto globalmente a todos los niveles, hemos cambiado el acta de papel por una digital recogiendo así, en tiempo real, toda la información que un partido y competición nos proporciona, estadísticas, resultados, clasificación, ranking, etc a través de la aplicación desarrollada SWISH».

N S.-Claudia, y tú? ¿Has pensado combinar el baloncesto con trabajo o estudios? ¿o quizás lo dejas para más adelante?.

CLAUDIA.-«Si, de hecho, actualmente estoy estudiando la carrera de Psicología. Para mí los estudios siempre han sido una prioridad y tengo claro que quiero acabar la carrera para que cuando deje de jugar al baloncesto pueda seguir ejerciendo de algo que realmente me gusta.

Es un sacrificio, y hay que ser disciplinada porque si no es muy fácil dejarse ir. Pero yo lo hago a gusto la verdad, siempre me ha gustado aprender».

N S.-Me comentan que tu gran pasión es la música. ¿Dónde es más difícil «dar la nota» en la cancha o en el escenario?.

CLAUDIA.-» ¡Los dos aspectos tienen más cosas en común de lo que parece! Son mis dos pasiones, y aunque ahora este centrándome más en el baloncesto, siempre hay algún aspecto de mi vida que tiene que hacer algo de música para sentirme bien.

Si tengo que escoger una, diría que es más difícil dar la nota en la cancha, ya que la música es mi mecanismo de escape y es más sencillo no tener presión mientras toco».

N S.-¿Qué pensáis que puede tener un deportista profesional a la hora de incorporarse al mundo laboral fuera de la competición deportiva?.

IRENE.-«Si has tenido tu previa formación y has estado en contacto con cierta manera a ello que sabes que te vas a dedicar, la transición es mucho más fácil y los valores, la capacidad de esfuerzo, organización, comunicación, trabajo en equipo que te da el deporte, yo me he dado cuenta de que es una ventaja competitiva en una empresa.

Al final, no deja de ser lo mismo, un grupo de personas con el mismo objetivo común que cada uno pone sus aptitudes al servicio del equipo».

CLAUDIA.-«Creo que jugar a baloncesto, y más a nivel de élite, nos inculca una serie de valores muy importantes que tal vez a una persona normal le cuesta más encontrar porque nunca antes ha tenido la necesidad de desarrollarlos.

El tener que trabajar con otra gente para conseguir un objetivo común es clave para cualquier trabajo, y es un aspecto fundamental que se trabaja mucho en el baloncesto. Escuchar, respetar, reconocer tus fallos y dejarte entrenar son cosas vitales para el buen funcionamiento como jugadora, por no hablar de la disciplina o el sacrificio que implica dedicarse a esto».

N S.-¿De dónde os viene la afición al baloncesto? De no haber sido jugadoras de baloncesto, ¿qué hubierais sido …?.

CLAUDIA.- «Yo seguí los pasos de mi hermano, y en casa el baloncesto siempre ha sido el deporte estrella. Hasta mi padre, que en un principio era futbolero, se conoce toda la actualidad del baloncesto ahora.

A mí me hubiera gustado apostar por la música a nivel profesional, quien sabe dónde me habría llevado esto».

IRENE.-«La afición al baloncesto me viene de mi hermano mayor, y que siempre fui una enamorada del deporte, de pequeña no podía estar

quieta y el deporte hacía que bajase revoluciones en casa. Mi infancia y adolescencia fue marcada por entrenamientos, campeonatos y viajes.

Es difícil contestar que hubiera sido, ya que la madurez siempre viene marcada por la infancia, pero mi imagino que algo similar a lo que voy a dedicar a mi vida laboral, ya que el mundo de la tecnología y el deporte me apasiona».

N S.-¿Veis justificable la diferencia de recursos entre el deporte masculino y femenino?

CLAUDIA.-«Yo creo que ese problema viene de que la sociedad está acostumbrada a unos estándares que son muy difíciles de romper.

Muchos patrocinadores o empresas suelen tener miedo de apostar por proyectos femeninos, y pese a que cada vez hay más movimiento en este aspecto (El Baxi es un claro ejemplo), el cambio es muy lento. Y al final cuando no se vende el producto, es más difícil que genere beneficios, por mucho que la calidad sea igual de buena o hasta mejor».

IRENE.-«Creo que esa pregunta nos la hacemos muchas veces todo el colectivo femenino de deportistas. Puede haber muchos motivos, pero hasta hace unas décadas las mujeres no podían participar en los JJOO, hasta hace poco era una cuestión cultural, pero esto obviamente está cambiando, y todos vemos las cosas que se están consiguiendo cada año».

N S.-Para terminar, Irene y yo nos hemos apostado una paella en un doble desafío que consistirá en partido de padel y un concurso de triples, (pospuestos por el actual estado de mi rodilla) ; Claudia, en tu caso, que apuesta podemos hacer?

CLAUDIA.-«Podemos organizar un karaoke y que el jurado vote quien gana…o a un partido de tenis, que también puedo darle bien» (risas).

N S.-Irene y Claudia, muchísimas gracias por este rato tan agradable que me habéis hecho pasar, me quedo con muchas de ganas de repetir.

Mientras tanto desearos mucha suerte para el partido decisivo de este fin de semana en A Malata.