El senador Juncal afirma “El gobierno de Sánchez y Díaz le ha robado a Ferrol el dique cubierto”

El senador Juan Juncal ha presentado una moción, que se debatirá en el Senado, para instar al Gobierno de España a que construya el dique cubierto en el astillero de Ferrol, una infraestructura fundamental.

“Tenemos que traer de nuevo esta petición al Senado por la inacción del Gobierno de Sánchez con respecto al dique, nosotros seguimos defendiendo los derechos de los trabajadores, nosotros sí apostamos por el naval de Ferrol y sí apostamos por el dique” afirmó Juncal al tiempo que recordó que esta moción, en términos similares, «ya fue llevada por el PP al Senado en el año 2020 y el PSOE se abstuvo en la petición de construir el dique»

El senador recriminó que «en las visitas realizadas por la ministra de Defensa a Ferrol, dos en los últimos siete meses, la última en febrero, no haya hablado ni en un solo momento del dique y que el alcalde Ángel Mato tampoco se pronuncie ya acerca de este tema, cuando en febrero del 2020 hacía estas declaraciones» “el dique cubierto es el proyecto más importante que tiene la ciudad encima de la mesa”. “El silencio cómplice de Mato demuestra que no está a la altura de las demandas de la ciudad, no puede primar los intereses de su partido por encima de los intereses de Ferrol”.

Juncal recordó que en el “El plan de modernización del astillero de Ferrol, astillero 4.0” del 2018 recogía, entre los retos, que «la nueva planta del astillero debe reducir un 25% los plazos y costes de producción de los buques. Esto significa una reducción del 10% del coste total del buque y dentro de esta propuesta se incluye la construcción del dique de 50m de manga y 350 de eslora con un coste estimado de 225M€ y el taller de subbloques (100M€)». “Los únicos que no ven los beneficios de tener un dique en nuestra ciudad son Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, marginando al naval de la ría”.

«Contar con un dique para fragatas y buques tipo LHD permitiría una reducción de un 17% en tiempos de producción en la fase de dique por aumento en la productividad, fundamental para ser competitivos, reducción en el plazo de entrega para poder captar nuevos contratos». “Sánchez guardó en un cajón el plan estratégico de Navantia que contempla que el dique estaría operativo en 2022 y que podría tener una ampliación de tamaño en 2030 y seguimos esperando”.

«Que el programa de las F-110 esté en marcha no es un logro, comenzó con mucho retraso ya que el gobierno de Sánchez fue incapaz de agilizarlo condenando al astillero ferrolano a dos años de subactividad y a la ciudad a registrar una elevada tasa de desempleo, la más alta de Galicia y a perder más de 2.000 vecinos en dos años»

«Tampoco han sido capaces de poner en marcha el taller de subbloques». “Tuvo que declararse obra de interés porque el gobierno de Mato no fue capaz de dar licencia para este taller cuyas obras aún no han empezado”. «Otro proyecto paralizado», añade

“Anuncian ahora que Navantia contratará a 1.500 trabajadores en los centros de Ferrol, Cartagena y Cádiz, bienvenidos sean, pero primero tendremos que tener el dique y el taller para generar empleo, no se pueden seguir vendiendo cortinas de humo porque llegan las elecciones”.

«De lo que no hablan es de los 2,5 millones de euros que el Concello de Ferrol ha perdido debido a una mala tramitación por parte del Gobierno local de una subvención para la creación del Centro de Innovación y Desarrollo del Sector Naval y Renovables, ayudas que convoca el Ministerio de Trasporte, Movilidad y Agenda Urbana»

«El gobierno de Mato presentó la solicitud con un proyecto incompleto, sin compromiso de financiación y con los costes desagregados incorrectos y después se equivoca cuando rectifica el error cometido, ya que presentó firma electrónica posterior al fin de la presentación de solicitudes» “Un centro considerado fundamental no puede ponerse en marcha porque el Gobierno local no es capaz ni siquiera de tramitar correctamente una subvención”.

«Ferrol no puede seguir permitiendo este agravio del Gobierno de España con nuestra ciudad. Por eso, vamos a solicitar de nuevo la construcción del dique, así como la tramitación de la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) necesaria para la ejecución del mismo, asumiendo el Ministerio de Defensa la figura de “órgano sustitutivo” del proyecto, al ejecutarse la mayor parte del mismo en terrenos propiedad del Estado adscritos al Ministerio de Defensa».

«Al tiempo que instamos a efectuar los trámites administrativos oportunos para realizar la mutación demanial de la lámina de agua afectada por el proyecto en favor de dicho ministerio y que actualmente le corresponde a Puertos del Estado»

“No queremos más impedimentos ni falsas promesas, queremos que el dique sea una realidad para que nuestro astillero sea competitivo, pueda diversificar su oferta y entrar en nuevos mercados porque en Ferrol sabemos construir barcos desde siglos”, insistió el senador Juan Juncal.

Se adjuntan las declaraciones de Juan Juncal