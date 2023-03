Conferencia sobre «Que ten que ver a comida coa saúde mental?» no Centro Cívico Social do Alto.

O ciclo de conferencias do programa municipal do Concello Narón “A saúde mental é cousa de todos e todas” continuará o sábado 25 de marzo cunha conferencia sobre “Que ten que ver a comida coa saúde mental?”. A cita, aberta á asistencia da cidadanía en xeral (ata completar a capacidade da sala), terá lugar no Centro Cívico Social do Alto do Castiñeiro a partir das 11.00 horas.

Nesta ocasión abordarán o tema a tratar a dietista e nutricionista experta en nutrición clínica Almudena López e a psiconeuroinmunóloga e nutricionista deportiva Esther Otero. As persoas que acudan terán a oportunidade de intercambiar opinións sobre a citada temática neste encontro, programado a través do programa de Prevención da depresión e mellora da saúde mental.

Dende o Concello animouse á cidadanía a acudir á convocatoria, incidindo en que se trata dunha temática de gran actualidade e importancia para a sociedade en xeral. “As tres conferencias anteriores tiveron unha excelente acollida por parte das veciñas e veciños e continuaremos programando actividades ata o mes de xuño centradas na importancia da saúde mental”, avanzaron dende o Concello de Narón.