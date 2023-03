O Esteo regresa a su casa para recibir al IES Coruxo

Este sábado O Esteo recibe al IES Coruxo F.S. en un encuentro correspondiente a la 25ª jornada de la presente temporada en la Segunda División «B» y programado para las 17:00 horas, en lo que será el estreno oficial del remodelado Pabellón Polideportivo Municipal de A Fraga en As Pontes.

Los de As Pontes, tras acumular tres jornadas consecutivas sin conocer la derrota, gracias al empate ante el C.D. Segosala en casa y las dos importantes victorias a domicilio en Pontevedra y Valladolid, quieren continuar con la buena dinámica resultados ante un conjunto muy rocoso y físico que no pondrá las cosas nada fáciles a los ponteses. Los olívicos llegan a este encuentro situados en la décima posición de la tabla con 31 puntos y un partido menos, mientras el conjunto pontés es duodécimo con 28, por lo que se espera un encuentro intenso e igualado entre los dos conjuntos que buscaran hacerse con los tres puntos desde el inicio del choque.

IES Coruxo F.S. posee una plantilla muy amplia, equilibrada y competitiva que pelean por cada balón hasta el último segundo del encuentro. Sin tener grandes nombres entre sus jugadores hay que destacar la calidad de sus pivots, lo que hace presagiar que gran parte de su juego pase por esa posición además de tener buen disparo exterior.

Los de As Pontes, que regresan a “su casa” después de casi dos temporadas teniendo que disputar sus encuentros en el “exilio”, necesitan seguir puntuando de tres en tres para alejarse de la zona de descenso, saben que tendrán que ser muy intensos a nivel defensivo, donde esta temporada están teniendo muchos problemas, no en vano continúan siendo el equipo más goleado de la categoría, por lo que deberán salir al encuentro concentrados desde el primer minuto. Sin perder dicha concentración en ningún momento no dejando pensar a los rivales y seguir estando acertados en ataque si quieren hacerse con los tres puntos.

En el encuentro de la primera vuelta disputado en el pabellón central de As Travesas de Vigo la victoria sería para el IES Coruxo F.S. por un contundente 5-0.

Para la disputa de este encuentro los de As Pontes tienen las únicas bajas de Paulo y Ayalita por lesión.

Desde el club hacen un llamamiento a la afición para que acuda al pabellón pontés a presenciar este importante encuentro y animar al equipo.