Resposta do concelleiro de Obras de Narón a unha crítica do PP sobre estacionamentos disuasorios

Ante a nota do venres 24, do PP dos estacionamentos disuasorios, o concelleiro de Obras, Pablo Mauriz, quere aclarar os seguintes puntos:

«O estacionamento de Santa Icía conta co respaldo do Club de Fútbol Estrella e o acondicionamento, que será mínimo, responde á axilidade das xestións realizadas para garantir máis prazas na zona tras reducir o espazo no que está operativo»

«O prazo de cinco anos expirou e ante a falta de acordo cun propietario ofrécese esta alternativa. O acordo, sobre o que en ningún momento se interesaron no Concello é un comodato, unha figura moi utilizada nestes casos que consiste nun préstamo de uso que implica que no momento que expire o acordado se devolva no estado orixinal»

«No que respecta aos estacionamientos da Gándara e Piñeiros, como calquera outra adxudicación, os prazos márcaos a empresa en función da súa planificación é a sabendas do estipulado na licitación»