Rueda de prensa de la Junta de Cofradías, señalando distintas mejoras y novedades y terminando con críticas

La Semana Santa de Ferrol, declarada de Interés Turístico Internacional desde el año 2014, es un evento que involucra directamente a unas 3.000 personas, entre cofrades, músicos y personas que trabajan a menudo silenciosamente dentro de las cinco hermandades ferrolanas, colocando flores, vistiendo a las imágenes, bordando. Así se destacó en el transcurso de una rueda de prensa convocada por la Junta General de Cofradías y Hermandades a la que asistieron su presidente , César Carreño, y los presidentes y hermanos mayores de las Cofradiasy Hermandades ferrolanas..

Se indicó que entre el Domingo de Ramos y el de Resurrección se sucederán 22 procesiones, un traslado y la ceremonia del Desenclavo, y los actos cobrarán mayor intensidad durante el Jueves y el Viernes Santo, las dos jornadas con las procesiones que congregan a un mayor número de visitantes.

La Semana Santa de Ferrol es un evento vivo y en constante evolución, que combina la faceta religiosa con otras como la turística, la artística o la patrimonial, Las procesiones en esta ciudad atesoran más de cuatro siglos de historia –data de 1616 el primer documento que habla de ellas, por lo que es de suponer que se celebraban con anterioridad-, lo que permite marcar cada año destacadas efemérides. En este 2023, por ejemplo, se cumplen 280 años desde la primera procesión del Ecce Homo, así como 255 de la refundación de la Cofradía de las Angustias, 160 desde que Guerra Felipe talló el Nazareno de la Cofradía de Dolores o 130 del estreno de la Santa Urna con la que hoy sigue desfilando con la hermandad del Santo Entierro.

Se señaló que junto con el pasado, la Semana Santa de Ferrol vive un espléndido presente que se corrobora cada año por el número de cofrades y la alta participación de jóvenes en las procesiones, así como por el volumen de visitantes que acuden a la ciudad. Desde hace unos años, el alto seguimiento que las procesiones tienen en las calles se amplía a través de las retransmisiones en streaming –este año a través del canal de la Junta de Cofradías en Youtube-, que en ediciones anteriores sumaron más de 100.000 visualizaciones. También en este 2023 el canal de difusión por Whatsapp será una herramienta de la Junta de Cofradías para ofrecer información puntual cada día y avisar de manera inmediata si se producen cancelaciones o cambios. Actualmente hay 800 personas dadas de alta en el canal.

Novedades en la Semana Santa 2023

Cabe destacar cinco novedades en la Semana Santa de Ferrol en este año 2023:

-La Cofradía de las Angustias sacará el Jueves Santo a su imagen titular coronada, en la primera procesión penitencial de Nuestra Señora de las Angustias tras la coronación canónica que tuvo lugar el 12 de junio del pasado año. Además, el paso sobre el que la misma imagen saldrá el Sábado Santo, en la procesión de la Caridad y el Silencio, será llevado a hombros. Se recupera con ello una tradición que se mantuvo de 1956 a 1992. Doce portadores irán bajo el trono,

tapados bajo la falda del trono.

– El Cristo de la Buena Muerte, una imagen ligada históricamente al barrio de Ferrol Vello y por el que suele procesionar en la tarde del Martes Santo, caminará este año por el barrio de A Magdalena. Las obras que se están desarrollando en la calle San Francisco han obligado a la Cofradía de la Soledad a efectuar este cambio, de manera que la procesión del Cristo de la Buena Muerte abrirá el procesionario del Jueves Santo y saldrá a las 18.30 horas de la glorieta de Alfredo Martín, junto a la capilla de la Orden Tercera.

-La Cofradía de Dolores estará de estreno el Lunes Santo. La Virgen de la Amargura vestirá ese día su nuevo manto, del que se ha completado el trabajo de bordado en el taller del andaluz Enrique Carrascal. Además, la imagen irá sobre el trono que ha reformado completamente la hermandad en los talleres de Cándido Hermida, y que servirá también para llevar a la Virgen de la Piedad el Jueves Santo, en ambos casos bajo palio.

-La Cofradía de la Merced va a recuperar en su procesión del Viernes Santo la antigua tradición de sacar al Cristo Redentor en un paso de misterio, acompañado por las imágenes de San Juan y la Dolorosa con las que comparte altar en la capilla del Tirso.

-Las obras que se desarrollan en la calle de la Iglesia obligarán a la Hermandad del Santo Entierro a llevar su cortejo por la calle Irmandiños. Así, la Santa Urna se encontrará en esta ocasión en el cruce entre las calles Coruña y Magdalena, con los tronos de San Juan Evangelista y la Santísima Virgen de Dolores, que se incorporarán en ese momento a la procesión. Cabe señalar que la Ceremonia del Desenclavo, que se celebra por segundo año consecutivo después de más de un siglo de ausencia, tendrá lugar sin variaciones en el atrio de la concatedral de San Julián a las 18.00 horas.

Durante la rueda de prensa se dió cuenta que el Jueves Santo se entregarán las medallas de oro de la Cofradía del Stmo. Cristo de la Misericordía y María Stma de los Dolores en un acto que se celebrará en el Casino a Bieito Rubido y a la Armada (que recogerá el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol).

Se criticó el que la procesión del Santo Entierro la salida y regreso a San Julián tenga que hacerse por Irmandiños, al estar la calle de la Iglesia en obras y no haberlo tenido en cuenta. Lo mismo sucede con la salida de Caladiños. Igual sucede con la procesión del Cristo de la Buena Murte afectada por las obras en la calle San Francisco. «No puede ser que nos enteremos por la prensa de que tendremos distintas zonas cortadas por las obras. Está claro que hay mucho mejor trato para otros tipos de eventos,» refiriéndose incluso a las ayudas económicas que reciben otras actividades, «No se apoya suficientemente a lo que está consolidado ya no solo en su factor religioso, ¿Se sigue pensando que algo considerado de Interés Turístico Internacional tiene solo un carácter religioso?». Se recordó como ese trato, no amable, se reflejó «cuando una señora que era concejal nos privó el celebrar el Pregón de nuestra Semana Santa en el Jofre, alegando que no se podía utilizar para temas religiosos y hoy es vicepresidenta del gobierno».

Asimismo la gran profusiòn de carteles anunciando el mercado de la Semana Santa motivó las críticas por parte de algunos asistentes. Parece que podrían ser retirados de las zonas procesionales».«Lo que nos pareció mal y nos enfadó es que los miles de visitantes van a ver empapelada la ciudad por un bodrio de cartel donde aparece un capuchón y al lado el nombre de una pulpería. No se puede utilizar el nombre de la Semana Santa de Ferrol y un capuchón para publicitar cualquier evento, sobre todo privado .

El señor que esté detrás de eso y no sabemos quien es pues que le de a la imaginación al tema. Las cofradías lo que pretendemos es darle a la Semana Santa seriedad y darle prestancia. No estamos en contra de esa Feria o Mercado, pero que no nos invadan Ferrol con los carteles además en los sitios por donde se celebran los desfiles procesionales. Rogaríamos que por lo menos en esas zonas se retiraran los carteles» se señaló por el presidente de la Junta..