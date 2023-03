El periodista y escritor Ramón Loureiro pregonó la Semana Santa Ferrolana 2023

Comenzó en la tarde de este sábado el programa oficial de la Semana Santa de Ferrol, aunque en días anteriores ya se han celebrado otros varios, con la lectura del tradicional pregón, en esta ocasión a cargo del periodista y escritor Ramón Loureiro.

A las ocho de la tarde, en el teatro Jofre se dieron cita un buen número de ferrolanos y comarcanos, muchos de ellos miembros de las distintas cofradías y hermandades, con el fin de ser testigo de este comienzo del programa oficial de actos de la Semana Santa Ferrolana, declarada de Interés Turístico Internacional.

Acompañaron al pregonero el alcalde de la ciudad,Ángel Mato; el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos; y el presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades , César Carreño.

Entre los asistentes se encontraban presidentes y hermanos mayores, algunos miembros de la corporación, y los dos premiados con la medalla de oro asÍ como familiares de un tercero, Felix Sande; Meca Arcos y de Mario Villaamil (qepd).

Presentó el acto la periodista Raquel Rodríguez

“ALGO ABSOLUTAMENTE ÚNICO” (Ramón Loureiro)

El encargado, este año, de leer el Pregón pronunció unas palabras muy sentidas, en algún momento se le notó la emoción, y ofreció la visión de un hombre de letras, un cristiano activo, ante la inmediata celebración de la Semana Mayor

“Les estoy agradecido a todos, en primer lugar, por este honor inmenso que me conceden: pronunciar el pregón de la Semana Santa de Ferrol. Un honor, en mi caso totalmente inmerecido, que muy probablemente sea el más grande reconocimiento que la ciudad otorga, puesto que nace de su alma. Y les estoy muy agradecido, también, entre otras mil razones, por haber hecho posible, con su generosidad, con su entrega y con su esfuerzo, que la Semana Santa ferrolana sea ya esta maravilla que desde Galicia Atlántica, desde Donde Europa Comienza, admira al mundo: la Gran Pasión del Norte.

Creo, sinceramente, que la Semana Santa de Ferrol, que es algo absolutamente único -una Semana Santa en la que desembocan un sinnúmero de tradiciones, a cada cual más bella, para hacer que aquí florezca algo verdaderamente irrepetible, que no podría haber existido en ningún otro lugar del mundo-, también merece ser declarada, por la Unesco,

Las Fortalezas de la Ilustración reúnen todos los méritos necesarios, claro que sí, ser Patrimonio Mundial. Como el Arsenal. Y como todo el barrio de A Magdalena. Y como nuestras iglesias del Siglo de las Luces. Pero, al igual que todo ello -y con todo ello-, debe recibir también el reconocimiento de la Unesco esta Semana Santa nuestra en la que, donde se abrazan la tierra del mar (y donde la tierra y el mar extienden, a su vez, sus brazos al cielo), se refleja, como en ningún otro acontecimiento, el espíritu de esta extraordinaria ciudad que es Ferrol”.

¿Donde está Dios?

“La Gran Pasión del Norte es muchas cosas al mismo tiempo. Es una explosión de belleza, que hace que Ferrol resplandezca. Es un lugar para el reencuentro. Es un acontecimiento turístico de primerísimo orden y cada vez más, todo sea dicho de paso, también es uno de los grandes motores económicos de Ferrol. Pero, por encima de cualquier otra cosa, es una señal de Dios Nuestro Señor.

¿Dónde está Dios?, nos preguntamos una y mil veces. Sobre todo, cuando la vida nos golpea. ¿Por qué Dios consiente tanto dolor en el mundo?, nos decimos a menudo. Y olvidamos, al decirlo (quizás cegados por este tiempo terrible en el que la Palabra se ve postergada por la banalidad sin fin que, día y noche, nos bombardea desde todo tipo de pantallas, especialmente desde las de los teléfonos móviles, con consignas mil veces repetidas y con mensajes huecos),

olvidamos, digo, que Dios no nos abandona jamás, como nos recuerda ese Jesús, Cristo Noso Señor, que vino al mundo para predicar la paz, el perdón y la reconciliación».

¿Cómo sería posible no conmoverse ante la Cruz…?

¡Pero sí, sí..! ¿Dónde está Dios?, nos preguntamos, hipnotizados por esos mensajes sin contenido alguno que, gracias a los prodigios de la electrónica, van de la nada al vacío todo el tiempo. Habitamos un siglo que confunde la Navidad con el alumbrado público y que convierte en un nuevo carnaval el tiempo de los difuntos. Pero que ya no sabemos ni mirar al cielo. Y, sin embargo, ahí siguen estando las estrellas.

Dios le habla a la humanidad con las palabras de la humanidad. Fue Él quien inspiró la Sagrada Escritura. Esa Sagrada Escritura que ustedes convierten en luz aquí, en Ferrol, cada Semana Santa, al sacar a las calles, en procesión, las imágenes que tanto nos conmueven”.

Querer escuchar

“Para poder oír la voz de Dios, es fundamental querer escuchar.

Y escuchar también es saber, en lo que a nosotros respecta, que cada año, en nuestro Norte del Norte, cuando ya se acerca esta Semana Santa de Ferrol que es una manifestación pública de la fe en Cristo -al tiempo que una reivindicación de la libertad y de la vida y un canto a las raíces cristianas de la cultura europea-, Dios quiere hablarnos de nuevo.

La primera vez que yo vi una procesión de la Semana Santa ferrolana era aún muy niño, y me maravilló.

Por aquel entonces, Ferrol ya me parecía una ciudad mágica. Un lugar lleno de luces, de fuentes con peces exóticos, de puestos en los que se vendían buñuelos y churros, y de escaparates repletos de cuentos ilustrados para niños. En definitiva, un lugar en el que parecía ser, siempre, Navidad”

Un homenaje

“Nuestros recuerdos, queridos amigos, añoran el pasado. Un mundo que, para bien o para mal, no existe ya. Y sin enbargo olvidamos algo esencial: que hoy habitamos los recuerdos del futuro.

En este momento, aquí, en este maravilloso teatro Jofre que nació tras ser soñado por la ciudad, le damos la bienvenida a una Semana Santa que recordaremos siempre. A esa Gran Pasión del Norte que precisa, para poder contemplarla por entero, tomar una cierta distancia. Porque solo la distancia puede aportarnos, ante tamaña grandeza, la perspectiva necesaria para contemplar la Semana Santa de Ferrol en su verdadera dimensión.

Llegados a este punto, y sin más demoras, me gustaría hacer un inciso para rendir homenaje, muy especialmente, a tres personas, a tres amigos, que hoy reciben la máxima distinción de la Semana Santa de Ferrol: a Mario Villaamil, que por desgracia ya habita lo que nosotros llamamos muerte; a Félix Sande y a Meca Arcos. Todos ellos, en distintas etapas, lideraron la organización de la Gran Pasión del Norte. Y me alegra muchísimo que se les conceda la medalla de oro de la Semana Santa de Ferrol.

Mario fue un hombre excepcional. Un hombre verdaderamente bueno, en el sentido que Machado le da a ese término. Vivió para ayudar a los demás. Lo saludo a él, que sé que -como tantos otros seres queridos- nos está escuchando ahora desde el otro lado del río, y saludo también a su familia, que nos acompaña y que mantiene viva su memoria.

De Félix, amigo desde hace tantos años, ¿qué voy a decir? ¡Es un extraordinario ferrolano, un hombre fuera de lo común!

Y en cuanto a Meca, el mero hecho de pronunciar su nombre… ya es decirlo todo. El entusiasmo personificado. Una mujer extraordinaria, de una fe diría, sus obras están a la luz del sol.

Sin Mario, sin Félix y sin Meca, la Semana Santa sería, sin duda, distinta. Pero su legado quedará para siempre. Vaya para ellos tres, por tanto, y para todos los suyos, no solo mi felicitación, sino también mi gratitud”.

El obispo Guevara

“Hace unos días fui paseando, de nuevo, hasta Ferrol Vello para contemplar los nuevos restos arqueológicos encontrados en un lugar especialmente significativo para la historia del Ferrol Medieval… y en consecuencia para la historia de la Semana Santa: frente a las antiguas puertas del Espíritu Santo y del Cristo, y prácticamente a la altura de donde estuvo la primitiva iglesia de San Julián, demolida en el siglo XVIII, como ustedes bien saben, al verse afectada por las obras de foso del Arsenal.

Y he de confesarles que cada vez que paso por allí, por Ferrol Vello, me acuerdo mucho de mi admirado Fray Antonio de Guevara, del obispo Guevara -de un ilustre predecesor de don Fernando García Cadiñanos-, que como escritor no solo fue una de las grandes figuras del XVI en Europa, sino que además es un autor citado tanto por Cervantes como por Montaigne.

Guevara, a quien Cervantes menciona en el prólogo de la primera parque del Quijote subrayando su condición de prelado mindoniense, y a quien Montaigne cita en sus «Ensayos», conoció Ferrol y conoció sus templos. ¡Vaya si los conoció…! Y terminó sus días, de hecho, siendo obispo de esta diócesis. Incluso estuvo enterrado unos años en la catedral de Mondoñedo, como acreditó perfectamente don Enrique Cal Pardo. Después, sus restos fueron trasladados a Valladolid.

Me acuerdo de Guevara, sí, cada vez que paso por Ferrol Vello. Siempre lo he admirado como escritor pero, conforme pasa el tiempo, cada vez admiro más, también, al personaje. Y hoy, a las puertas de la Semana Santa, regresa de nuevo a mi memoria”.

La amistad

Finalizó su pregón Ramón Loureiro con”Caéme a mí en mucha gracia -dijo tambien Guevara, para que nos quede a todos claro- que a la hora que dos hombres se atopan uno con otro, y se hablan, y comen, y andan juntos y comunican entre sí alguna cosa, luego piensan que ya está la amistad entre ellos para siempre confirmada. Lo cual no es, por cierto, así. Pues al tiempo de la necesidad -dice Fray Antonio-, ni siquiera ha de dar el uno por el otro un paso, ni aun prestarle un ducado. De manera que son muchos los conocidos, y muy pocos los amigos».

¡Qué grande, Fray Antonio de Guevara…!!!

¿Para cuándo una calle en Ferrol…?

¡Y cuánta razón tenía Italo Calvino (porque creo que era Italo Calvino, ¿no?) al decir que los clásicos, ¿no les parece?, son los que han superado la prueba del tiempo. ..

Queridos amigos, de nuevo, toda mi gratitud. Estos últimos años han sido años muy duros, ¿verdad? Pero estoy firmemente convencido de que ahora, gracias a Dios, comienza un tiempo nuevo.

Permitídeme dicirvos que vos quero moito. A todos.Viva a Semana Santa! E viva sempre, e para sempre, Ferrol! Moitas gracias! Verdadeiramente moitas gracias, como dicía Cunqueiro!”

Finalizado este pregón, muy aplaudido por los asistentes, Loureiro recibió de manos del alcalde un recuerdo en nombre del concello, y pronunció unas palabras César Carreño, agradeciendo la labor del pregonero y destacando la labor realizada hasta estos momntos por las distintas hermandades y cofradías con el fin de lograr toda clase de éxtos en la Semana Santa 2.023.

Seguidamente el secretario de la Junta, Fernando Iguacel dió lectura al acuerdo para la concesión de las tres medallas de oro e hizo una pequeña semblanza de cada uno de los homenajeados. Tras recibir las medallas pronunciaron palabras de agradecimiento.

También tomaron la palabra el obispo («La Semana Santa es la fiesta de la Luz en medio de la oscuridad de nuestro mundo. Los cofrades son las luz..las cofradías son clave de la fraternidad») y el alcalde de Ferrol.

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA XUNTA

Por su parte el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que la Semana Santa de Ferrol aporta valor añadido a la oferta turística de Galicia.

En su intervención, subrayó la autenticidad de un evento que se mantuvo fiel a sus tradiciones y que atrae a millares de visitantes que buscan una oferta diferenciada y de calidad. Rueda recordó que Galicia venía de cerrar un año histórico desde el punto de vista turístico en el que, además del ánimo del Camino, tuvo mucho que ver la oferta diferente y diferenciada de acontecimientos como el de la Semana Santa de Ferrol, que aportan calidad, originalidad y autenticidad.

El presidente de la Xunta destacó el mérito de los ferrolanos que supieron mantener ante siglos una tradición declarada en el año 2014 Fiesta de Interés Turístico internacional por la espectacularidad de sus procesiones, por la grandiosidad de las imágenes y de los pasos y por la implicación de las cofradías y de toda la ciudad en su organización.

El mandatario gallego subrayó que Galicia espera repetir este año los éxitos del Xacobeo porque la Comunidad está de moda más allá del Año Santo, y añadió que con la lectura del pregón de la Semana Santa de Ferrol se daba el tiro de salida a la temporada grande del turismo en Galicia.

Finalizo el acto con una magnifica actuación de la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Victoria” de León, formada por mas de cien componentes.

