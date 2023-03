Melo analiza la actualidad del primer equipo de O Parrulo Ferrol

El director deportivo de O Parrulo Ferrol, Melo, comparecía en la tarde del lunes en rueda de prensa para hablar de la actualidad del primer equipo.

El pasado viernes se oficializaba la salida del jugador Pedro Yrigoyen. El director deportivo afirmaba que su “rendimiento bajara, no se sentía cómodo en el equipo por motivos personales”. En los últimos días “presentó una oferta de otro club, nosotros la valoramos y consideramos que tanto para el jugador como para el equipo era dejarlo salir”, por lo que se llegó a un acuerdo con el Tigres Futsal “por lo que se marcha para Venezuela, le deseo que le vaya bien y que vuelva a disfrutar jugando.”

Tras esta salida, el director deportivo confirmaba que el mercado de fichajes “está cerrado y no podemos incorporar a nadie”, aunque destacaba la aportación al primer equipo de jugadores del filial como Pansi, Charly o Keita “que ya participaron con más minutos y esta es la idea que tenemos”, destacando la gran temporada realizada por el Café Candelas O Parrulo “B” en la Segunda División “B” “y cada vez aportarán más minutos al primer equipo.”

Álex Regueira se perderá lo que resta de temporada

El portero Álex Regueira “tuvo una lesión en el tobillo, tuvo que ser operado y se perderá lo que resta de temporada.”

Como el mercado de fichajes está cerrado, no se va a poder incorporar a ningún portero. Álex Regueira se lesionó el viernes 17, en la víspera del partido en casa ante Gran Canaria “y lo pudimos solventar con el portero del filial Borja”. En el caso de Borja “por semana no puede entrenar por problemas laborales” y Gabeiras “por el tema de la edad no puede jugar con el primer equipo”.

Se suplirá la baja de Álex Regueira con el portero juvenil Canoli, que ya estuvo convocado en el partido del pasado sábado ante Bisontes Castellón, debido a que “puede venir a los entrenamientos y a los partidos.”

Domingos volverá en el tramo final

En el caso de la lesión que está teniendo apartado a Domingos desde hace varios meses. El jugador se está recuperando “de una rotura en el aductor” y por indicaciones de los servicios médicos del club “necesitaba reposo, está mejorando bastante y ya no le molesta tanto”, por lo que la previsión es que “pueda volver en el tramo final de la temporada.”

La evolución del equipo en las últimas semanas

El director deportivo aprovechaba esta intervención para valorar la evolución del equipo. A pesar del “bache” que hubo al inicio de la segunda vuelta, el equipo “no perdió la cabeza y siguió trabajando”, consiguiendo “resultados positivos en los últimos partidos, la dinámica mejoró y dimos un paso adelante.”

Quería volver destacar la ayuda de los jugadores del filial y del juvenil “tanto en los entrenamientos y en los partidos nos vinieron muy bien”, siendo este “el futuro que queremos, que los chavales poco a poco vayan teniendo más minutos en el primer equipo y estos partidos les están viniendo muy bien.”