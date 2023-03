El PP de Ferrol culpa a Mato de «castigar a los artesanos y a los empresarios de atracciones de feria»

La concejala del Grupo Popular de Ferrol, Ana Leira, a través de un comunicado «ha lamentado que Mato y su gobierno, una vez más, no escuche ni a los artesanos ferrolanos ni a los empresarios de las atracciones de feria«. «En relación a los artesanos, los ha dejado fuera de la feria que se celebrará aprovechando las vacaciones de Semana Santa, desde este jueves y hasta el 10 de abril».

“La historia se repite, Mato sigue sin escuchar a los artesanos ferrolanos a los que ya privó de participar en otras ferias en nuestra ciudad por el elevado precio por stand”.

Leira ha recordado «que el pasado mes de enero desde el Grupo Municipal Popular denunciamos la falta de transparencia del Gobierno local en la organización de las ferias artesanales en Ferrol». “En Navidad ya advertimos que los precios por stand eran desorbitados, unos 1.000 euros, y al final la feria no se celebró perdiendo los artesanos una oportunidad de venta y la ciudad un aliciente turístico más para visitarla en estas fechas”.

«A pesar de nuestras preguntas en comisión sobre la posibilidad de realizar una feria de artesanía, aprovechando la cantidad de turísticas que visitan Ferrol durante los próximos días, en ningún momento se nos facilitó información». “El mercado de artesanía ya ha comenzado a instalarse y, desgraciadamente, no habrá ningún artesano ferrolano, nuevamente Mato no ha querido escucharles e impone unas peores condiciones y unas cuantías económicas que no pueden asumir, dándoles de nuevo la espalda”, añade

«El pasado mes de febrero el Concello de Ferrol organizó la primera edición de “MercaEntroido”, con unas condiciones más ventajosas y ahora, otra vez, deja que una empresa organice la feria de artesanía con unas condiciones inasumibles». “No sabemos cuál es el interés que tiene el Gobierno local para que la misma empresa vuelva a organizar el mercado durante estas vacaciones, un ejemplo más de la falta de transparencia de Mato y su gobierno, que ya están en campaña electoral”

«Se ha dado mucha prisa en organizar este mercado sin contar con los artesanos locales, mientras los empresarios de las atracciones de feria siguen esperando por la autorización para poder instalarse y cada día se encuentran con un nuevo requerimiento del Concello de Ferrol»

«Respaldamos también las críticas realizadas por la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa sobre el uso de la imagen de un capuchón y el nombre de la Semana Santa en los carteles con los que han empapelado la plaza de la Constitución, a donde llegará la procesión del Domingo de Resurrección, y numerosas farolas de toda la ciudad, actuación realizada con el beneplácito del Gobierno»

«Esta falta de diálogo y la actitud dictatorial de Mato y su gobierno la sufren, nuevamente los empresarios de las atracciones de feria, repitiéndose lo sucedido el año pasado». “Tienen que comenzar a instalar sus atracciones el viernes y todavía no disponen de la autorización del Concello de Ferrol cuando hace algo más de un mes por carnavales estuvieron ya instaladas”.

«Un ejemplo más de la falta de planificación de un gobierno caótico y desbordado, que no es capaz de facilitar la documentación para la instalación de las atracciones en tiempo, causando graves perjuicios económicos a estos pequeños empresarios»

Por eso, “pedimos a Mato que tenga un mínimo de empatía y deje de ningunear y de tomarle el pelo a los artesanos y empresarios de las atracciones de feria que solo piden trabajar en fechas en las que Ferrol se llenará de visitantes” demandó la concejala Ana Leira.

Se adjuntan las declaraciones de Ana Leira