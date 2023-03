El PP de Ferrol denuncia «la mejora del parking del Sánchez Aguilera está parada»

A través de un comunicado, el concejal del Grupo Popular, José Tomé, advirtió «que nuevamente no se cumplirán los plazos en una obra adjudicada por el Concello de Ferrol, se refiere a la obra de mejora del aparcamiento del Sánchez Aguilera». “No hay ni un solo operario trabajando desde la semana pasada que levantaron dos tramos que coinciden con las entradas y salidas por la avenida del Rey y el paseo de la estación y aquí no pasa”.

«El pasado 3 de febrero se adjudicó a través de un contrato menor la reparación del pavimento del Sánchez Aguilera por importe de 47.710€ a la empresa Girod Services SL, de Girona». “No habrá empresas en nuestra ciudad o en la comarca sin que tengan que hacer un contrato menor a una empresa de Girona, ahora la excusa será que la adjudicataria está en la otra punta de España para poder concluir los trabajos”, añade

Tomé recordó que, «en varias ocasiones, se pusieron vallas para prohibir el estacionamiento en esta parcela, causando confusión entre los conductores pero las obras no comenzaron hasta mediados de este mes». “El día 5 de marzo pusieron las vallas para empezar el 6 pero no empezaron y siguieron instaladas hasta que, por falta de actividad, alguien las retiró y los conductores volvieron a estacionar, las vallas tienen la misma pegatina desgastada que pone prohibido estacionar desde el día 6 de marzo”.

«Un ejemplo más de la falta de planificación de un gobierno que ni siquiera es capaz de decir cuándo empiezan las obras y de finalizarlas ya no hablamos, ya que nunca cumplen los plazos, perjudicando gravemente a los ferrolanos» “Se escudaron en las lluvias para no llevar a cabo estos trabajos, hemos tenido muy buenos días y no se ha avanzado nada y ahora que vuelven a dar lluvia lo pondrán como excusa y la obra no estará finalizada en el plazo fijado”.

«Desde el pasado viernes 24 se pueden ver montones de tierra depositados, así como maquinaria pero nadie trabajando en la obra a pesar de que el Gobierno local anunció que esta actuación estaría lista en el plazo de 15 días, antes de la Semana Santa que empieza ya este domingo. Otra mentira más de este gobierno desbordado y caótico más preocupado de la foto y de lanzar las cortinas de humo que de los trabajos del día a día»

Desde el Grupo Popular “pedimos a Mato que ordene de manera inmediata la continuación de las obras de acondicionamiento del aparcamiento de Sánchez Aguilera, donde estacionan diariamente más de 300 vehículos y también será utilizado por miles de visitantes durante la Semana Santa”.

Se adjunta el audio de José Tomé