O Parrulo Ferrol da la cara ante Noia Portus Apóstoli en la Copa Galicia

O Parrulo Ferrol se despide de la Copa Galicia dando una buena imagen, cayendo por 2-6 ante el Noia Portus Apóstoli, en una semifinal a partido único disputado en la tarde del miércoles, en el Pabellón de A Malata.

El partido no empezaba bien para los intereses de los ferrolanos, al anotar Bruno Gomes dentro del área en la primera jugada. A pesar de esto, O Parrulo Ferrol estuvo cerca del empate con un tiro de Adri desde el borde del área por raso que lograba despejar Henrique en una buena intervención y, casi sin poder reaccionar, la fortuna no estaba con los parrulos, al jugar de cinco con Rubén Orzáez y perder un balón en su pista, algo que el Noia Portus Apóstoli no perdonaba y, aunque Adri quiso interponerse en el disparo dándole al balón, este acababa dentro de la portería para hacer el 0-2.

Aunque los visitantes llevaban esta ventaja, el juego estaba siendo igualado y disputado, con los ferrolanos haciendo múltiples rotaciones y en una de ellas entraba Domingos, en su vuelta a las pistas tras varios meses apartado por lesión.

Los dos equipos se mandaban nuevos avisos por medio de Álex García o Keita, encontrándose con los porteros, Adri volvía a intentarlo con un tiro desde diez metros por alto que despejaba Henrique con una buena mano.

El capitán parrulo también era el protagonista de la siguiente llegada con un centro desde el lateral del área al segundo palo, donde Kevin Chis no llegaba al segundo palo por centímetros. Coro también se empleaba a fondo en la otra área para cortar con los pies un buen intento de Edu Jabá en la frontal del área.

El esfuerzo de O Parrulo Ferrol tenía recompensa con un golazo de Novoa desde el borde del área a media altura y poco después Charly la tenía al segundo palo para empatar, pero con este 1-2 el partido se iba al descanso.

Tras la reanudación, el partido no volvía a empezar bien para los ferrolanos, al aprovechar Pirata el lanzamiento de una falta indirecta para marcar desde la frontal del área por raso colocado al palo el 1-3 y, casi sin poder reaccionar, llegaba el 1-4 al rematar de cabeza Nico Rosa dentro del área un centro desde el lateral.

Los ferrolanos no bajaban los brazos en ningún momento y Noel lo intentaba con un tiro cruzado raso dentro del área que lograba salvar Henrique con una gran mano, como también la tuvo Rubén Orzáez recibiendo un buen pase desde atrás, pero nuevamente el portero del Noia Portus Apóstoli evitaba el gol.

Los visitantes demostraban los motivos por los que está peleando por el playoff por el título en la máxima categoría, al marcar Bruno Gomes al segundo palo en una rápida jugada de falta.

Los parrulos seguían luchando para intentar recortar distancias con un tiro cruzado raso de Novoa que se iba fuera por muy poco, pero era Adri quien lograba el 2-5 con un balón a la escuadra desde el borde del área, aunque la alegría no duraba mucho al marcar Power el 2-6 al aprovechar un rechace de Coro dentro del área, tras quedarse solo delante del portero.

Keita también pudo marcar tras un robo en primera línea, pero su tiro se iba al palo en el borde del área, pero el marcador no se movía más y este 2-6 era definitivo.

Los ferrolanos se despiden de la Copa Galicia dando una buena imagen, por lo que todas las fuerzas están centradas en la liga. Este fin de semana no hay competición, por lo que O Parrulo Ferrol volverá a la pistas el sábado 8, a las 19:00 horas, visitando al Family Cash Alzira, en el Palau d´Esports de Alzira, en la 25º jornada.

O Parrulo Ferrol: Coro, Novoa, Adri, Kevin Chis, Hélder – también jugaron – Turbi, Charly, Keita, Pansi, Rubén Orzáez, Noel y Domingos.

Noia Portus Apóstoli: Henrique, Power Raggiati, Altamirano, Bruno Gomes, Edu Jabá – también jugaron – Nejc Hozjan, Álex García, Pirata, Douglas, Alisson y Machado.

Árbitros: Borja Darriba Villamor y Javier Menéndez Nistal (Comité gallego). Amonestaron a los locales Adri y Kevin Chis, como al visitante Machado.

Goles: 0-1 Bruno Gomes min.1, 0-2 Adri (propia puerta) min.4, 1-2 Novoa min.18, 1-3 Pirata min.20, 1-4 Nico Rosa min.24, 1-5 Bruno Gomes min.29, 2-5 Adri min.32, 2-6 Power Raggiati min.35.

Pabellón: A Malata.