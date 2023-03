A Asociación Cultural Vai Rañala Meu! organiza en Narón un obradoiro de empalletado

A asociación cultural Vai Rañala Meu! organiza este sábado 1 de abril un obradoiro de empalletado e construción de pallóns de cana dirixido ós gaiteiros que queiran coñecer o coidado e manexo da parte máis fundamental do nos instrumento.

O obradoiro que terá unha duración de 5 horas, iniciarase ás 16:00 h. no Centro Cívico Social de Sedes e será impartido polo gaiteiro e construtor de palletas Rubén Carrera. O alumnado terá que levar unha navalla (tipo Taramundi ou Opinel), unha pedra de asentar e palletas vellas para poder facer as prácticas. Do mesmo xeito, Rubén Carrera amosará a técnica para a construción de pallóns de cana.

O obradoiro ten un custe de matrícula de 30 € e as prazas son limitadas. As persoas interesadas poden inscribirse ou recibir máis información no enderezo electrónico vairanhalameu@gmail.com ou no teléfono 616 421 882.

Esta actividade conta co colaboración da Área de Cultura da Deputación da Coruña.