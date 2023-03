Ferrol en Común dice que «todavía hay posibilidad», hasta que expire el plazo, para una candidatura con Podemos

El candidato de Ferrol en Común a la Alcaldía de Ferrol, Jorge Suárez, ha afirmado que todavía es posible llegar a un acuerdo con Podemos para concurrir en una lista única en las próximas elecciones municipales del mes de mayo.

Después de que el partido morado anunciase el miércoles que se presentará en solitario al fracasar las negociaciones con Ferrol en Común, el regidor entre 2015 y 2019 ha defendido que la puerta no está totalmente cerrada.

«Nos gustaría concurrir con el mayor número de fuerzas posible. No somos de cerrar puertas, hasta el 13 de abril hay plazo y seguiremos insistiendo y, de no ser posible el acuerdo, lo que no vamos a hacer es confortar con otras organizaciones», ha señalado.

Por ello, Suárez se ha posicionado por realizar políticas «concretas» y «no centrarse en desacreditar a compañeros de viaje» con los que, dice, «antes o después» Ferrol en Común va a confluir».

El exregidor considera que las declaraciones del candidato de Podemos en Ferrol, Aitor Cordero, «no ayudan mucho» pero ha reiterado que hasta que no se cierre el plazo para registrar candidaturas todavía hay posibilidades de llegar a un acuerdo.