Sonia Vilar Soto (Ferrol 1976). Youtuber y comunity manager

(Texto y gráficas de Niko Sánchez)–Profesora de inglés de «mente inquieta»; a la que su pasión por las manualidades y las nuevas tecnologías le ha llevado a gestionar, entre otras, su propia comunidad de scrapbooking que cuenta en la actualidad con más de 70.000 seguidores.

NS.- Buenos días, Sonia. De dónde sale tu pasión por las manualidades y en que consiste el scrapbooking ?

SVS,–«Pues verás yo comencé haciendo pulseras, collares y manualidades en general. Un día, buscando material en tiendas online encontré el apartado de scrapbooking. Busqué por internet qué era y ahí empezó todo. El scrapbooking significa “álbum de recortes”. Consiste en realizar álbumes desde 0 u otro soporte para mantener tus recuerdos: fotos, notas, tickets del cine, una cena especial…»

NS- ¿Cómo decides montar un canal en youtube?. ¿Esperabas un crecimiento tan espectacular?

SVS.–«Decido montar el canal porque apenas había contenido en español. Seguía a muchas chicas americanas de las que aprendí mucho y decido montarlo yo.

No esperaba este crecimiento ya que era una manualidad poco conocida, pero el canal «explotó»; y la verdad es que ha ido muy bien. De hecho, lo que empezó como un hobby se convierte también en una fuente de ingresos ya que pronto empiezan a llamarme de muchos sitios para dar talleres de scrapbooking, incluso en Latinoamérica».

NS.-¿Cuánto tiempo pasa hasta que te das cuenta qué se puede vivir de tu afición usando las RRSS?

SVS.–«Despues de estar unos años haciendo talleres presenciales y online, y al ver la oportunidad de negocio pienso en por qué no hacerlo para otras empresas. Es cuando descubro que hay una profesión,»Community Manager», que consiste en eso. Paso un año formándome hasta que decido lanzarme.

NS.-¿ Y de gestionar tus propias RRSS a hacerlo también con las de otros …?

SVS.-«En el momento que termino mis formaciones y al comprobar conmigo misma el poder de las Redes Sociales, empiezo a abrirme mis perfiles como Community manager y ser mi propia Community Manager. Efectivamente, funcionó y comienzan a llegar los primeros clientes».

NS.-Como Comunity manager, ¿qué tipo de cliente tienes?

SVS.–«Pues he tenido clientes de los sectores más diversos: manualidades, hostelería, entrenadores personales, maestros de sonoterapia… hasta se ha interesado por mis servicios un monje Shaolí».

NS.-Se ven los resultados plazo, hay sector más reacio o al que se le atraganten las rrss ?

SVS.-«Con constancia se ven resultados, pero es un camino largo y hay que trabajarlo.

Un sector bastante reacio a las RRSS es el de los médicos, especialmente odontólogos, no me preguntes porqué».

NS.-Viajes , charlas, talleres.. ¿tienes tiempo para la vida «no-digital»; o te pasas el día pegada al móvil?

SVS.-«Pues si no tengo tiempo para la vida no digital, lo busco. Es verdad que mis dos móviles van siempre conmigo, pero poco a poco aprendo a desconectar a partir de un momento del día».

NS.-Estoy seguro de que no pararás aquí. Qué proyectos de futuro tienes?

SVS.-«Pues en principio, continuar por la misma senda. Me gusta mucho hacer formaciones y dar charlas sobre redes sociales, y poco a poco también me estoy abriendo camino por ahí.

Parar o no parar, quién sabe, las redes sociales no tienen techo».