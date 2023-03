O BNG traslada ó Parlamento os problemas do centro de saúde do Val

O consultorio do Val, no Concello de Narón, é un dos centros de saúde periféricos deste concello e atende ós veciños das parroquias do Val, San Mateo e Castro, que suman unha poboación de 3.500 persoas.

Trátase dun centro que conta con dúas prazas de médico, mais desde o ano 2020 é moi habitual atopar apenas 1 atendendo o servizo.

Segundo o deputado do BNG, Mon Fernández ”o motivo é que non sempre se cobren as baixas dos médicos, e cando isto acontece a solución pasa por dividir o tempo do médico presente ó 50% para atender o seu cupo e o cupo do compañeiro que falta” engadindo que “esporadicamente tamén ten acontecido non haber médico ningún no Consultorio, derivando, nestes casos, ás persoas doentes a o consultorio de Pedroso, outro centro periférico do Concello de Narón”

«Este centro de Pedroso, pola situación xeográfica das parroquias de referencia, O Val, San Mateo e Castro, non é o máis próximo para todas as persoas senón que moitas delas terían máis accesíbel o novo centro de saúde do Concello»

Ao respecto da situación, o deputado nacionalista sinala que “en todo caso, a non cobertura das baixas dos médicos do Val significa atraso e demoras nas consultas, co prexuízo evidente e coñecido que implica unha atención primaria infradotada para todo o sistema de saúde pública, en canto que porta de entrada ó sistema, mais tamén para o seguimento e control das patoloxías crónicas”

É por isto que o Grupo parlamentar do BNG, por medio do deputado Mon Fernández, ven de presentar a seguinte Proposición non de lei:

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta a cubrir coa máxima dilixencia as baixas do persoal sanitario do centro de saúde do Val, no Concello de Narón, garantindo a presencia continuada e efectiva dos dous profesionais médicos que ten asignados”