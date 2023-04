Fallece el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Almirante General Antonio Martorell Lacave

El almirante ha fallecido como consecuencia de una enfermedad que venía padeciendo en las últimas semanas. Será enterrado en Ferrol.

En la tarde de este viernes ha fallecido en Madrid el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Almirante General .Antonio Martorell Lacave, como consecuencia de la enfermedad que venía padeciendo en las últimas semanas.

En un comunicado la Armada señala que » Con un profundo sentimiento de dolor y tristeza, la Armada comunica que a las 1900 horas de la tarde del día de hoy ha fallecido en Madrid el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Almirante General D. Antonio Martorell Lacave, como consecuencia de la enfermedad que venía padeciendo en las últimas semanas. El AJEMA ha fallecido en paz, encomendado a la Virgen del Carmen, acompañado por su mujer e hijos.

La Armada quiere reconocer y agradecer al Almirante sus cuarenta y cuatro años de generoso compromiso, dedicación y servicio a España y a la Armada, que ha mantenido hasta el último momento. El Almirante tomó posesión de su cargo como AJEMA el 11 de febrero de 2021.

Así mismo, la Armada quiere expresar a los familiares y amigos del Almirante sus más sinceras condolencias en tan difícil momento.

La Armada ha declarado dos días de luto quedando las banderas de todos sus buques, unidades e instalaciones izadas a media asta».

Capilla ardiente y honras fúnebres. Será enterrado en Ferrol

Los restos mortales del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Almirante General Antonio Martorell Lacave serán trasladados desde el Hospital Central de la Defensa al Cuartel General de la Armada donde quedará instalada la capilla ardiente y será velado por efectivos de la Armada de todos los Cuerpos y empleos. La capilla ardiente se abrirá a las 00:00 de este sábado, 1 de abril, permaneciendo abierta hasta las 16:00 de este mismo día. El acceso al Cuartel General de aquellas personas que deseen rendir un último homenaje al AJEMA podrá efectuarse por la Calle de Montalbán. Posteriormente, los restos serán trasladados a la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid donde se celebrarán los actos de honras fúnebres que por Ordenanza corresponden al Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada a las 19:00 de este mismo sábado. Seguidamente su cadáver será trasladado a Ferrol en donde en el cementerio municipal recibirá cristiana sepultura.

EL almirante general Antonio Martorell Lacave

Antonio Martorell Lacave (Bilbao, 1960) ingresó en la Escuela Naval Militar de Marín en el año 1979, recibiendo su despacho como alférez de navío en julio de 1984. Diplomado de Estado Mayor y especialista en armas submarinas, entre otros destinos ha sido comandante del buque dragaminas “Miño”, cazaminas “Turia”, jefe de la Primera Escuadrilla de MCM, jefe de la Agrupación Permanente de Medidas Contraminas y comandante del buque de asalto anfibio “Castilla”.

Entre otros destinos, ha sido jefe de órdenes de la Segunda Escuadrilla de Dragaminas y de la 21ª Escuadrilla de Escoltas, jefe del Área UE de la Dirección General de Política de Defensa, jefe de la División Logística, comandante del Grupo de Acción Naval 2, almirante de Acción Naval y comandante del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad.

Diplomado en Estado Mayor y especialista en Armas Submarinas, en el extranjero realizó el curso PCSD de Alto Nivel de la Escuela Europea de Seguridad y Defensa, NATO Senior Officer Policy Course, Bi-SC Command and Control Course y el Combined Force Maritime Component Commander Course.

Hasta su nombramiento como AJEMA, había ocupado desde mayo de 2020 el cargo de almirante de la Flota (ALFLOT).

Entre sus condecoraciones figuran la Gran Cruz del Mérito Naval y de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, además de otras doce condecoraciones militares nacionales y extranjeras.

Estaba casado y tenía tres hijos.