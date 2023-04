O candidato socialista de Narón aborda o tema de aparcadoiros e vivenda en Piñeiros

Jorge Ulla, candidato do PSdeG-PSOE á alcaldía de Narón, baixo a súa lema de campaña «Algo Novo», comprométese a abordar a problemática de aparcadoiro e vivenda na zona de Piñeiros.



A proposta de Ulla inclúe a creación de varios aparcadoiros disuasorios en O Ponto, AAVV Piñeiros e vivendas de Profeco, respondendo as necesidades dos veciños e veciñas que non foron atendidas polo actual goberno municipal de TEGA.



Así mesmo, o programa de goberno de Ulla contempla a valoración do estado do edificio inacabado das vivendas Profeco e a súa posible recuperación para convertelo en vivendas destinadas á poboación nova. Estas accións prioritarias forman parte do compromiso de Ulla para revitalizar propiedades en desuso ou inacabadas, traballando conxuntamente coa Xunta, a Deputación e os propietarios para outorgarlles un novo uso.



Esta iniciativa, afirma Ulla, aliviará de maneira significativa o grave encarecemento dos prezos do aluguer en Narón, que xunto aos impostos aumentaron considerablemente nos últimos anos debido á falta de xestión da actual alcaldesa. A intención de Ulla é eliminar os impedimentos que enfrontan os mozos para independizarse e mellorar a calidade de vida en Narón.