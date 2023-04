Diego Calvo apela a la “unidad” para que Ortigueira ponga fin al “desgobierno y despropósitos municipales”

“Chegou o momento de que cambiar o rumbo de Ortigueira. Estou seguro de que, se mos unimos, se toda a xente que é do PP traballa na mesma dirección, o próximo 28 de maio Valéntín será alcalde”. Así de contundente se mostró en la tarde de este sábado el presidente del Partido Popular en la provincia de A Coruña, Diego Calvo, durante el acto de presentación de la candidatura de Valentín Calvín a la alcaldía de Ortigueira.

Acompañado por el secretario general de los populares en la provincia, Evaristo Ben, y ante numerosos afiliados y simpatizantes del Partido Popular, Calvo aseguró que “hay motivos de sobra” para que el próximo 28 de mayo los vecinos de Ortigueira pongan fin la una época de “desgobierno y despropósitos municipales”.

En este sentido, el líder de los populares recordó que durante lo último mandato, los vecinos de Ortigueira tuvieron que sufrir como la “irresponsabilidad” del ejecutivo local ponía en riesgo la aprobación del Plan de Obras y Servicios (Pos), como los socios de gobierno se enfrentaban un día sí y otro también olvidándose de sus responsabilidades o como alguna formación pretendía tomar los mandos del consistorio con solo un concejal.

“El futuro del municipio no puede estar en manos de los caprichos personales, necesitamos estabilidad para poder planificar con garantías los proyectos sociales y económicos, en definitiva, urge contar con un Gobierno que se deje de comparar y se ponga a gestionar de una vez por todas”, apuntó Calvo.

El presidente de los populares aseguró que el único camino para poner fin a esta situación pasa por unir el voto alrededor de la papeleta del PP. “Solo cogiendo la papeleta del PP se vota al PP. El resto no servirá de nada. Tened seguro de que, si no logramos la mayoría, el resto de partidos se unirán para que no gobernemos”, dijo Calvo, quien reclamó a los vecinos que no se dejen engañar con los “supuestos enfrentamientos y desencuentros” que, en su opinión, fingen ahora las otras formaciones a pocas semanas de la cita con las urnas.

Mucho en juego

Durante su intervención Calvo, que incidió en que Valentín Calvín “se merece y se ganó” la oportunidad de poner en marcha su proyecto para Ortigueira, subrayó que el próximo 28 de mayo hay muchas cosas en juego. “Nos jugamos la alcaldía de Ortigueira, pero también nos estamos jugando decirle a Pedro

Sánchez que su etapa en la Moncloa empieza a llegar a su fin”, dijo el presidente popular, quien reclamó la ayuda de todos para que Valentín Calvín se convierta en el próximo alcalde del municipio, pero también conseguir la victoria “en la primera vuelta de las elecciones generales”.

Por su parte, Valentín Calvín apeló a “otra forma de hacer política” cómo única alternativa para dejar de lado ocho años de “pobreza y degradación” y para que Ortigueira “no vuelva a perder el tren de las oportunidades”. “El próximo 28 de mayo tenemos que elegir entre seguir en caída libre o, por el contrario, se decidimos dar un giro de timón para emprender un camino hacia el emprendimiento y hacia el progreso”.

Ilusionado, y rodeado, dijo, de un equipo con muchas ganas de trabajar y compuesto por buenas personas, el candidato de los populares se comprometió a escuchar a todos y cada uno de los vecinos” para, dijo, construir un municipio en el que “los intereses personales queden de lado de una vez por todas”, al tiempo que reclamó “unión” a todos los que en algún momento eligieron la papeleta del PP.