Presentados en Mañón los candidatos socialistas de la zona del Ortegal a las próximas municipales

El secretario general del PSdeG Provincial de A Coruña, Bernardo Fernández Piñeiro, acudió en la mañanade este sábado hasta Mañón para participar en la presentación de las candidaturas socialistas de la comarca de Ortegal para las próximas elecciones municipales, un acto en el que se dieron a conocer “a los mejores dentro de los mejores, a los mejores exponentes del increíble capital humano con que cuenta este partido”.

En el acto, que contó con la presencia Montserrat García y Natividad González Laso, diputadas socialistas en el Congreso de los Diputados, se presentaron los cabezas de lista de los ayuntamientos de Cariño, José Miguel Alonso; Cerdido, Brais Prieto; Cedeira; Pablo Diego Moreda; Mañón, con José Carlos García; y Ortigueira con Juan Vicente Penabad.

Bernardo Fernández repasó las dificultades de la última legislatura a causa de la pandemia y de la guerra de la Ucrania, y tuvo palabras muy cariñosas para Benigno Galego, alcalde de Cerdido, que no se presentará a las próximas elecciones en relevo de Brais Prieto.

El secretario general del PSdeG Provincial insistió en la defensa de los alcaldes socialistas de los interesesmde su vecindario por arriba de los intereses del propio partido y se mostró convencido de que el 28M sumará una nueva alcaldía también en Mañou.

Bernardo Fernández señaló que, frente a este trabajo de los socialistas, está el caso de los otros partidos como el BNG, “que ven de votar en contra de la reforma de los pensiones, una reforma pactada con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras”.

“La política no es un fin en sí mismo, este partido no es un fin en sí mismo, es un instrumento para llegar a las instituciones y mejorar la vida de las personas y ahí hay dos modelos muy distintos, lo que representa el Partido Popular y lo que representa el partido socialista”, continuó antes de añadir:

“Los avances de este país llegaron gracias al partido socialista. Que llevan más 140 años luchando contra la desigualdad y contra esa desigualdad que el Partido Popular tiene en su genética política”.

“La ciudadanía no quiere a aquellos que no defienden sus intereses y que no apuesta, como estamos haciendo en la comarca del Ortegal, por defender los derechos de su vecindario”, insistió Bernardo Fernández al tiempo que reiteraba: “Os pido, por tanto, que en los meses que tenemos por delante hagáis un esfuerzo. La campaña no va de pegar un cartel o venir hoy a dar aquí un discurso. Campaña es estar en la calle con los vecinos, con vuestros amigos, con los familiares, explicándoles y dándoles argumentos para que cojan la papeleta del partido socialista”.