EL PSdeG-PSOE afirma «Tener un proyecto propio para Narón» y abandona el gobierno de TEGA

El órgano provincial del PSdeG-PSOE señala en un comunicado que los concejales socialistas de Narón habían expuesto a la dirección del partido que había motivos de sobra para abandonar el Gobierno de TEGA «y que a decisión de abandonar el Gobierno Local “fue tomada por las tres direcciones del partido, provincial, nacional y federal”; afirma además que el PSdeG tiene “un proyecto propio para Narón, por eso el Partido Socialista no puede seguir en un Gobierno que no atiende a las propuestas socialistas y que ignora a las necesidades del vecindario”. La decisión adoptada lo fué de forma consensuada entre la dirección provincial, nacional y federal, del partido.

Asimismo, hicieron constar que “el PSdeG no puede permitir que si supediten los intereses de esta organización y del conjunto de los vecinos y vecinas de Narón por el interés personal o económico de nadie”. “Los propios concejales socialistas trasladaron a la dirección del partido en varias ocasiones que existían motivos de sobra para abandonar el Gobierno local. Entre esas razones, expuestas por los propios concejales, estaba que los presupuestos presentados por TEGA no atendían a las necesidades de los naroneses y naronesas y además no se tuvo en cuenta los proyectos socialistas en la elaboración de los presupuestos”.

Asimismo manifestaron, “El PSdeG-PSOE de Narón no se puede resignar a ser un mero apoyo dentro de uno Gobierno de coalición que está llevando a Narón a un total estancamiento. El PSdeG-PSOE tiene que ser el protagonista de llevar nuevamente a Narón a ser un referente, desde el punto de vista industrial, de generación de empleo y por supuesto , convirtiendo a Narón en una ciudad amable para la vida del vecindario”, “El PSdeG estaba siendo ignorado y apartado de decisiones trascendentales en el bipartito de Narón», tal y como señalaban los concejales.

Para terminar aseverando, «Para defender los intereses de la ciudadanía, lo mas adecuado es abandonar un gobierno en el que los socialistas estaban a la sombra de TEGA, y presentar su proyecto propio para Narón”. “El partido socialista es un partido de Gobierno, que no puede estar supeditada a los intereses personales de nadie. Frente a iso, los socialistas anteponemos los intereses de los vecinos y vecinas”.