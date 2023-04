Aclaracións sobre a rehabilitación e mellora da Ponte de Pedra de Pontedeume

O concello de Pontedeume nunha nota informativa tras o anuncio realizado a pasada semana en relación co proxecto de rehabilitación e mellora da Ponte de Pedra e ante as dúbidas xeradas por unha simulación remitida á prensa, aclara varias cuestións reativas ao tema.

«En primeiro lugar, deixar claro que esa simulación realizouse en base ao proxecto redactado orixinalmente, e do que varios aspectos estéticos foron xa modificados por petición dos dous Concellos, polo que o acabado da ponte non será o que se ilustra nesa imaxe.

Entre outras cuestións, dende os Concellos de Pontedeume e Cabanas trasladamos meses atrás a necesidade de manter as luminarias existentes, máis acordes cunha ponte histórica, que as propostas no proxecto; aportación que foi ben recibida polos responsables do Ministerio.

Así mesmo, tanto a baranda como o petril que separará a beirarrúa da zona de tránsito de vehículos, terán acabados distintos aos que reflexa a mencionada simulación, máis acordes tamén coa estética da actual ponte.

Neste senso, compre aclarar tamén que a actual balaustrada, fabricada en formigón, data dos anos 60, cando se construíron as beirarrúas da ponte, xa que antes non contaba con eses elementos, e substituíu á existente naquel momento (feita de cantería da que se conservan algúns elementos que foron reutilizados no mirador de Breamo) porque tendo en conta que a beirarrúa voa sobre o mar, a plataforma non podería soportar tanto peso.

O proxecto contempla tamén a rehabilitación e limpeza da parte histórica da mesma. Concretamente recuperaranse as canterías danadas ou desaparecidas, co rexuntado, limpeza e retirada da vexetación existente, entre outras actuacións.

En próximas datas, cando queden definitivamente definidos os aspectos estéticos, publicarase a simulación do acabado final. Grazas a todos e todas polo voso interese».