El Festival de Ortigueira abre el Concurso Runas 2023 para grupos noveles.

El Ayuntamiento de Ortigueira enfocará un año más en las redes sociales los esfuerzos para impulsar el contacto con los seguidores del evento a nivel mundial. Podrán tomar parte en el concurso las formaciones cuya lista aborde la música tradicional de los países de origen Celta, en sintonía con la música habitual que se programa en el Festival, cualquiera que sea su país de origen.

El material para participar podrá enviarse hasta las 23:59 h. del viernes 28 de abril y el proceso de selección constará de dos fases. En la primera fase un comité técnico nombrado por el Ayuntamiento de Ortigueira hará una selección de un máximo de diez trabajos de entre los recibidos que reúnan todos los requisitos. La segunda dará comienzo el viernes 5 de mayo y en ella los trabajos de los grupos seleccionados podrán ser votados y escuchados en la página web del Festival. Esta segunda fase finalizará el viernes 19 de mayo a las 14:00 h, dando lugar a la selección de finalistas.

Los finalistas se determinarán por un sistema de cinco votos. Un voto saldrá de la votación popular en la página web del Festival, y los otros cuatro votos procederán de un jurado especializado seleccionado por el Ayuntamiento. Los tres grupos finalistas serán anunciados en la página web y redes sociales del Festival el miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de mayo.

Los finalistas actuarán en el Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira 2023, percibiendo cada uno de ellos un caché de hasta 1.500 euros por la actuación. El ganador será contratado para actuar en la edición de 2024 y recibirá un caché de hasta 3.000 euros por la actuación. El jurado podrá no proponer a ningún grupo si estima que este año no cumplen unos mínimos de calidad artística y musical.

Los finalistas podrán compartir la experiencia de actuar en Ortigueira con los ganadores de las ediciones de 2020 (los escoceses Holiday Club), 2021 (los gallegos Trikitrí) y 2022 (el madrileño JDC) y con grupos del calibre de Algaire, Anxo Lorenzo e Eoghan Neff, David Bellas, Escola de Gaitas de Ortigueira, Felpeyu, Fetén Fetén con P. Pascual, Four Men and a Dog, Le Vent du Nord, Rubén Díaz, Rura, SonDeSeu, Startijenn, Talisk, Trikitrí, Xabier Díaz, Xisco Feijoó, Xurxo Fernandes y muchos más.

Bases para descargar en gallego, castellano e inglés en www.festivaldeortigueira.com/runas/