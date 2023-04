Semana Santa Ferrolana-Este Martes Santo procesionaron Jesús atado a la columna y la Esperanza

A las nueve de la noche de este Martes Santo se efectuó la salida de la procesión de Jesús atado a la columna y la Santísima Virgen de la Esperanza en la que también figuraba la imagen, portada por sus cofrades, del Cristo Penitencial.

Numeroso público se dio cita ante la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores para presenciar la salida de la procesión . Las calles del centro por donde se podía contemplar el desfile procesional estaban abarrotadas.

Abría el desfile procesional tras la Cruz Guía la Agrupación Musical Virgen de la Amargura a la que seguían varios tercios de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de los Dolores, así como los de los titulares de la procesión.

Figuraban también como acompañamiento musical la Banda ACOTAGA y Banda de CCTT de la Cofradía del Cristo de la Misericordia y Dolores.

En la presidencia, el comandante jefe del Tercio del Norte de la Infantería de Marina, coronel, Francisco Guerrero Mayol; la delegada territorial de la Xunta de Galicia, Martina Aneiros;la senadora popular, Verónica Casal; la diputada provincial y edil socialista, Ana Lamas; la también edil socialista Eva Martínez; los ediles populares Elisa Miramontes, Rosa Martínez Beceiro; Maica García Fraga; y Ana Leira; y Jose Fernández, medalla de oro de la Cofradía.

Eran las nueve y siete minutos cuando se abrían las puertas del “corralón” y salía a la calle el trono de Jesús atado a la columna entre los aplausos del numeroso publico y el sonar del himno nacional a cargo de la banda Acotaga, de la Cofradía de la Merced.

El «trono» de Jesús atado a la Columna, en cuyos laterales se reflejan distintos aspectos de la pasión de Cristo, llevaba un artístico adorno de flores moradas y rojas. Acompañaban a su imagen cofrades del tercio con capuz y sayal rojos y capa blanca. Y daban escolta miembros de Acotaga con banderines.

Con toda probabilidad este será el último año que veamos en la calle la imagen de Jesús atado a la Columna que sale en esta procesión, dado que la Cofradía de Dolores tiene en proyecto estrenar una nueva en el próximo 2024.

Figuraba en la procesión el tercio penitencial. Cofrades muy anónimos portando cruces en sus hombros, vestidos con un sayal negro y acompàñando a una imagen del Crucificado, que a sus piés figuraban tres rosas rojas, y era llevado a hombros por tres cofrades.

Ya por último sobre las nueve y media de la noche aparecía ante los ferrolanos el trono de la Virgen de la Esperanza. De nuevo aplausos y hasta gritos de ¡viva la Esperanza!.

En este desfile goza de especial popularidad el trono de “las niñas” el de la Virgen que va portado a hombros por mujeres. Cabe recordar que la Cofradía de Dolores de Ferrol fue pionera en España, hace más de tres décadas, en crear una dotación femenina para llevar un trono. Las cofrades portan capuz y sayal negros y capa y fajín verdes

Tras el trono, la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de los Dolores que cumple en este 2023 treinta años acompañando a esta imagen,

La procesión hizo un recorrido por las calles del centro (Méndez Núñez, Real, Sánchez Barcaiztegui, Magdalena, Tierra, Real y Méndez Núñez)

En la retirada, actos que fueron seguidos con especial devoción por el público. A la retirada de la imagen de Jesús atado a la Columna la banda Acotaga interpretó « La muerte no es el final» cantada por muchos de los asistentes. «Cuando la pena nos alcanza por el hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la Fe su esperanza. En Tu palabra confiamos con la certeza que Tú ya le has devuelto a la vida,, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida,, ya le has llevado a la luz». Finalizando , entre numerosos aplausos con el Himno Nacional

Y a la retirada del trono de la Virgen la Banda de la Cofradía interpretó, como viene siendo costumbre, la canción “Una madre no se cansa de esperar”. «Aunque el hijo se alejara del hogar. Una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar».