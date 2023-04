El PP de Ferrol denuncia «que se han perdido 10 millones de € en ayudas públicas»

El portavoz del Grupo Popular, Javier Díaz Mosquera, a través de una comunicado ha lamentado «que Ferrol siga perdiendo ayudas públicas por la incapacidad del gobierno de Mato, un gobierno desbordado que actúa a golpe de improvisación». “Ferrol ha perdido en dos meses dos ayudas millonarias, una para el proyecto del Centro de Innovación y Desarrollo del Sector Naval y Renovables y para el proyecto de la Ciudad del Deporte en Fimo, en total 7,5 millones de euros”.

«Debido a la opacidad del Gobierno local nada se ha informado ni en junta de portavoces ni en ninguna comisión acerca de la pérdida de la última ayuda solicitada al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana a través de la convocatoria del programa de impulso a la rehabilitación de edificios de titularidad pública en el marco del plan de recuperación, rehabilitación y resiliencia»

«A la línea 2 de esta convocatoria (Línea 2. Edificio a rehabilitar cuya recepción de obra, sin observaciones ni reparos, tenga lugar como máximo el 31 de marzo de 2026) Mato presentó el proyecto de la Ciudad del Deporte en Fimo, con una inversión de 6,3 millones de euros y ya adelantaba el día de la presentación pública de dicho proyecto, en junio del 2022, que recurriría a fondos europeos para su financiación»

“El proyecto de la Ciudad del Deporte ha quedado fuera porque no llega a la puntuación mínima necesaria, solo obtuvo 43,92 puntos sobre 100, queremos conocer los motivos de tan baja puntuación”.

«También ha vuelto a quedar fuera de la convocatoria del Gobierno central destinada a municipios afectados por la transición energética, que sacó el Ministerio para la Transición Ecológica, la creación del Centro de Innovación y Desarrollo del Sector Naval y Renovables». “Es la segunda vez que este proyecto fundamental para impulsar el naval y las renovables queda fuera, la primera vez por una mala tramitación administrativa por parte del Gobierno local tal y como denunciamos en febrero y ahora porque tampoco alcanza la puntuación mínima, ha obtenido 43,08 puntos”.

«Esperamos que el alcalde dé explicaciones acerca de los motivos de la pérdida de estas dos ayudas, aunque mucho nos tememos que el silencio será su respuesta, como ha sucedido en estos cuatro años». “Mato trata de tapar su nefasta gestión con anuncios de proyectos que luego no se pueden ejecutar, son cortinas de humo, así que cada vez que pierde una ayuda anuncia otro proyecto”.

«Así desde febrero y hasta el 3 de abril Mato anunció más de 25 proyectos y actuaciones con una inversión cercana a los 10 millones de euros, promesas electorales que sabe que no va a poder cumplir porque como el mal estudiante deja todo para el final». “Desde febrero hemos leído todos los días anuncios de proyectos, de obras que ya no se van a poder ejecutar en los dos meses que quedan y no son más que anuncios electoralistas como el parque cubierto en el Inferniño”.

«Mato hace meses que empezó su campaña electoral de la mano del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González, y también candidato a la alcaldía de As Pontes “vendiendo” proyectos en Ferrol como la renovación del césped en el estadio de A Malata y las obras en la grada norte, las mejoras en los campos de fútbol de Caranza, uno de ellos inhabilitado hace meses por su mal estado, tal y como denunciamos, la reforma integral del local de la AVV de Serantes o el proyecto de aceras en A Cabana. En total más de 1,6 millones de euros que la Diputación presenta en nuestra ciudad a dos meses de las elecciones».

“Es lamentable el uso partidista y electoralista que Mato y el presidente de la Diputación han hecho, con anuncios de proyectos con publicidad pagada en redes sociales, aprovechando hasta el último minuto antes del inicio de la campaña”.

«Lo que está claro es que Mato ha perdido la oportunidad de mejorar Ferrol estos cuatro años, no tenemos una ciudad más limpia, ni con más zonas verdes, ni con mejor mobiliario urbano, ni más segura». “Ferrol ha perdido ya ocho años de oportunidades, de poder avanzar, de crecer y desarrollar nuevos proyectos urbanísticos, como ofrece el convenio de Defensa, o industriales como el taller de subbloques, que sigue esperando por la licencia”, afirmó el portavoz adjunto Javier Díaz.

Se adjutan las declaraciones del concejal Javier Díaz