El Gobierno local logra financiación para 4 de los 8 proyectos presentados a los fondos de Transición y Recuperación

El Gobierno municipal socialista ha alcanzado en los últimos meses la confirmación por parte del Gobierno central de la recepción de fondos estatales para cuatro de los ocho proyectos presentados a convocatorias lanzadas por distintos ministerios, además de las obras ya iniciadas en la avenida de As Pías gracias a las gestiones del alcalde (primera obra de la red estatal de carreteras

financiada a través de los fondos Next Generation) que en total suman más de 13 millones de euros que se invierten en la ciudad de Ferrol entre las diferentes líneas de ayudas procedentes de Europa.

A través de las convocatorias de los ministerios de Transportes, Transición e Industria están llegando a Ferrol alrededor de 1,8 millones de euros. En este sentido, el gobierno socialista de Ferrol ha recibido el martes 4 la confirmación de la resolución definitiva por la que a ciudad va a recibir cerca de un millón de euros (957.943,34 euros) por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para rehabilitar la batería alta del Castillo de San Felipe y acondicionar la que será la primera cafetería en la fortaleza, en la Casa del Comandante.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a través de la primera línea de ayudas del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), concedió 215.777,15 euros para sufragar una parte de la rehabilitación del local sociocultural de la asociación vecinal de Serantes.

En tercer lugar, el Ministerio de Política Territorial, a través de la subvención para la transformación digital y modernización de las Administraciones de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, concedió recientemente una aportación de 237.763,80 euros para financiar íntegramente la implementación en la Administración local de un centro de operaciones de ciberseguridad.

Por último, el Ministerio de Turismo ha concedido recientemente una ayuda de cerca de un millón de euros para llevar a cabo entre varios ayuntamientos un proyecto para convertir el trazado del Camino Inglés en un destino atractivo para las familias, inteligente en su tecnología y accesible en la obtención de la información entorno la este recurso turístico. Se trata de la línea de ayudas para la transformación digital y modernización de las entidades locales que forman parte del Camino de Santiago, integradas en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes del Ministerio. En este caso, Ferrol va a recibir 265.500 euros.

En definitiva, el gobierno municipal concurrió a ocho convocatorias y se lograron cuatro. Por su parte, tanto el proyecto para convertir a Malata en la Ciudad del Deporte de Ferrol, para la que se solicitó una aportación de tres millones de euros, como el diseñado para crear un centro de innovación y desarrollo del sector naval y renovables del naval, para lo cual se solicitaron 4, quedaron solo a siete puntos de acceder a los fondos de la segunda línea del PIREP, una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva a la que se presentaron más de 1.000 proyectos de toda España.

Buscar financiación frente a destruir el Patronato de Deportes

El PP dice preocuparse ahora por la Ciudad del Deporte, cuando su única gestión respecto al deporte durante el mandato en el que gobernó Ferrol fue a destruir el Patronato de Deportes, la mejor herramienta de gestión del sector que tuvo el Ayuntamiento en su historia.

En la actualidad, el gobierno municipal socialista está trabajando en la adaptación de ambas propuestas para optar a estas ayudas dirigidas a proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios afectados por la transición energética. Hay que recordar que diferentes proyectos con menos puntuación alcanzaron la subvención de la primera línea tras el período de alegación

En cualesquier caso, y lejos de abandonar el objetivo de que Ferrol cuente en un futuro inmediato con estas dos grandes infraestructuras, una deportiva y otra centrada en el impulso del conocimiento del sector naval, desde el gobierno socialista se sigue avanzando en los proyectos independientemente de donde proceda la financiación y los presentará la cualquier convocatoria susceptible de encajar.

A los 1,8 millones de euros en ayudas que va a recibir la ciudad entre los cuatro proyectos antes citados, se suman otros 10 millones de euros con cargo a los fondos Next Generation gracias a la excelente y constante gestión del alcalde socialista, Ángel Mato, quen logró que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) haya elegido la ciudad de Ferrol para iniciar a nivel nacional el programa de humanización de travesías con la obra de la avenida de las Pías, la puerta de entrada a la ciudad.

De este modo, en la actualidad el Gobierno central está ejecutando la remodelación del enlace de conexión entre los barrios de Caranza, El Bertón, Ultramar, Recimil, Esteiro y el Ensanche A en lo que es la primera obra de humanización que se inicia en la Red de Carreteras del Estado en España en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

«Lo que sí perdió el Ayuntamiento fueron 1,7 millones por culpa del PP»

«En una comparecencia repleta de medias verdades, el Partido Popular acusa al gobierno local de “perder” fondos, cuando la realidad es que el que hizo el equipo socialista fue a concurrir la ayudas»

Desde el grupo municipal socialista «se recuerda que fue la votación en contra del Partido Popular en el pleno de junio de 2022 lo que hizo que la ciudad perdiese una ayuda ya concedida de 1,7 millones de euros para remodelar y humanizar el tramo de la carretera de Castilla desde la plaza de España hasta el Inferniño, una intervención muy demandada por los vecinos de esta zona. Eso sí es mala gestión»

«Quizá lo que haría el PP de Ferrol sería no solicitar ayudas para así no tener que competir, pero desde el gobierno socialista no se va a dejar de pedir por ningún tipo de miedo a que no se concedan. Todo el contrario. Lo que el PP quiere decir ahora es que todas las ayudas que se solicitan se consiguen, pero habla de convocatorias a las que concurrieron más de un millar de ayuntamientos de toda España, y el de Ferrol, por su puntuación, aun está en disposición de lograrlas»