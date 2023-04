Semana Santa Ferrolana-.Medallas de oro y concierto de la Brilat en la tarde del Jueves Santo

Al margen de las procesiones, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de los Dolores celebró en la tarde de este Jueves Santo, la entrega de sus Medallas de Oro, en un acto que se desarrolló en el Casino Ferrolano, así como un pequeño concierto a cargo de la Unidad de Música de la Brilat, en la plaza de Amboage.

CONCIERTO EN AMBOAGE

A las seis de la tarde y con asistencia de numeroso público la Unidad de Música de la Brilat ofreció un pequeño concierto en la plaza de Amboage, en un acto que es también ya tradicional en el Jueves Santo, antes de su participación en la noche en la procesión del Cristo de la Misericordia y de la Virgen de la Piedad.

El buen tiempo reinante hizo que el buen número de ciudadanos disfrutasen tranquilamente de un concierto que se hizo corto. Casa pieza que interpretaba la Unidad de Música era aplaudida, y más especialmente cuando ofrecieron ”Soldadito español” y “Banderita”, que fueron cantadas por los miembros del Ejército de Tierra y seguida por los asistentes.

( gráficas Galicia Ártabra)–Fue un buen aperitivo del plato fuerte que esperaban los ferrolanos y forasteros en la procesión de la noche, especialmente a la retirada de la imagen del Cristo de la Misericordia.

MEDALLAS DE ORO

A las siete y cuarto de la tarde , en uno de los salones del Casino Ferrolano , la Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de los Dolores celebró uno de sus tradicionales actos como fue el de nombramiento de cofrades de honor y entrega de medallas de oro, a la Armada Española en la persona del Almirante Jefe del Arsenal, VA Ignacio Frutos y al periodista cedeirés Bieito Rubido, director del diario digital “El debate”

Allí se dieron cita para acompañar a los homenajeados, entre otros, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el alcalde de la ciudad, Ángel Mato; el vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo; el comandante general de la Fuerza de Protección Civil de la Armada, general de Infantería de Marina Manuel García Ortiz; el presidente de la Junta General de Cofradías, César Carreño; la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; la senadora popular Verónica Casal; la diputada nacional Natividad González; los comandantes directores de las Escuelas de Especialidades de la Armada, CN José Luis Guevara Romero y Tomás Luís Cordón Scharfhausen; el subdirector General de Relaciones Internacionales de la Direccion General de Armamento y Material de la Secretaría de Estado de Defensa del ministerio de Defensa vicealmirante Juan Luis Sobrino Pérez-Crespo; el vicesecretario general de Organización del PP, Miguel Tellado; el parlamentario gallego, José Manuel Rey Varela; la diputada provincial , socialista, Ana Lamas; así como varios ediles del Partido Popular y PsdG-PSOE; el presidente del Casino, Alberto Vázquez Santiago; y el presidente de la cofradía Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de los Dolores, José Ángel Vázquez Freire y miembros de su junta directiva.

Tras la lectura del acta de la reunión de la junta de gobierno celebrada 19 de enero de este año en la que se acordó por unanimidad el nombramiento de cofrades de honor a la Armada y a Bieito Rubido, tanto el VA Ignacio Frutos como Bieito Rubido formularon la promesa reglamentaria.

“VIVIMOS COMO FIELES SEGUIDORES DEL EVANGELIO» ( Presidente de la Cofradía)

El presidente de la Cofradía, José Ángel Vázquez Freire, pronunció unas palabras dirigidas a los dos nuevos cofrades de honor en las que destacó que “para cuantos integramos la Cofradía de Dolores el Jueves Santo es algo cuya significación va infinitamente más allá de las palabras. Discúlpenme , por tanto, el que sea incapaz de expresar hasta que punto son, para nosotros, estas horas que, cada año, vivimos como lo que esencialmente somos, fieles seguidores del Evangelio.

Hoy reciben nuestra Medalla de Oro la Armada Española(institucionalmente vinculada al alma de Ferrol) y uno de los más grandes periodistas de nuestra época, Bieito Rubido.

La Armada, que tanto ha colaborado y colabora con nosotros, y representada hoy por el Almirante del Arsenal Ignacio Frutos, es una institución que encarna a la perfección la generosidad, el esfuerzo, el amor a la Patria, la defensa de los más débiles y la búsqueda de la paz.

En cuanto a Bieito Rubido, ¿qué puedo decir de él que no sepan de ustedes ya ?. Es una de las grandes firmas del periodismo español. Y un hombre que ha consagrado su vida a uno de los más altos objetivos que pueda haber en este mundo, defender el bien común, la justicia y la libertad.

Hoy es un día muy especial en la Pasión ferrolana. Un día en el que el corazón de todos los cofrades de Dolores late de una manera intensa”

Tras la entrega a Bieito Rubidoy a Ignacio Frutos del título y medalla de oro, ambos homenajeados pronunciaron unas emotivas palabras.

“AMOR A FERROL Y AMOR A MI FE” (Bieito Rubido)

Bieito Rubido, muy emocionado señaló que ”Para mi es un enorme honor, y tengo que dar las gracias porque hayan pensado en mi para este reconocimiento porque después de cuarenta y cuatro años de profesión periodística algún reconocimiento me han dado pero pero créanme que de todos los que he recibido este es el que mas ilusión me hace, y me hace especial ilusión porque aunque yo soy de Cedeira Ferrol para mi forma parte de historia emocional y de mi formación. En Ferrol estudié, en el Instituto Concepción Arenal, en estas calles conocí la juventud y conocí mi primera amor, mi primer amor profesional estuvo en esta ciudad, Ferrol Diario, nunca lo olvidaré, primer amor y primer dolor porque me dolió mucho que Ferrol Diario cerrara, era una historia apasionante del periodismo donde yo aprendí todo, yo le debo todo lo que soy como priodista, para mi me marcó para siempre mi vida profesional”

Recordó sus tiempos de “mili” en el Cuartel de Instrucción “en donde hice el servicio a la Patria y lo hice muy orgulloso”.

La Marina marca la personalidad de Ferrol

“La Marina, no cabe duda, marca la personalidad de esta ciudad. La Marina, la Armada Española…podemos sentirnos muy orgullosos de ella. La Armada Española pasa por ser una de las mejores del mundo. A veces nosotros no lo sabemos, tenemos la institución que ahora mismo más valora la opinión pública española, la ciudadanía, a nuestras Fuerzas Armadas, y la Marina de una manera muy especial por lo avanzado que está en tantos campos.

Por lo tanto Ferrol tiene esa personalidad que le da el por una parte su enclave geográfico y asimismo su vínculo histórico desde mucho antes de Carlos III.

Gran parte de mi personalidad y de lo que soy de mi historia profesional se lo debo a esta ciudad y me alegro que sea el Jueves Santo porque para os que somos católicos este día es el más importante, , es el dí en que Jesús acepta morir para redimir a los seres humanos, y por eso para mi en Ferrol y hoy es todo muy especial porque además ese Cristo, que cuando pisó las tierras de Galilea, de Jerusalén, era un Cristo que que anunciaba un Dios bondadoso, de los humildes, de los niños, de las personas mas desfavorecidas, de las viudas, l gente entonces pensaba que era posible, porque los “otros dioses“ no eran así. Y recordar dos mil años después a ese Dios y recibir de una cofradía que lo recuerda todos los años, todos los días para mi no hay mayor orgullo, el am or a Ferrol y el amor a mi fe”.

Muchos aplausos y satisfacción por las palabras pronunciadas.

“FERROL ES UNA CIUDAD DONDE LAS TRADICIONES TIENEN UN PAPEL PROTAGONISTA “ (Ignacio Frutos)

Seguidamente tomó la palabra el Almirante Jefe del Arsenal que recibió la medalla de oro en representación de la Armada. Ignacio Frutos estaba emocionado, allí, junto a su esposa Daría, a sus familiares y amigos, mostrando una vez más su ferrolanismo, su amor y entrega a una ciudad que lo acogió como uno más y de la que se siente un ciudadano.

Ignacio Frutos tras agradecer el reconocimiento a la Armada “reconocimiento que por circunstancias del momento, hacen que sea yo el que tenga el honor y privilegio de recibir esta medalla de oro, que llevaré esta noche sobre mi pecho con toda la honra que ello supone”.

“Esta medalla pone de manifiesto y en valor la colaboración que los hombres y mujeres de la Armada siempre han prestado, con carácter personal y voluntario a la cofradía de Dolores, resultado de nuestro hermanamiento e implicación con la Semana Santa de Ferrol, con el resto de cofradías y muy en especial con esta cofradía que hoy nos honra otorgándonos la medalla de oro».

La Semana Santa Ferrolana y la Armada

«Sin duda Ferrol es una ciudad donde las tradiciones tienen un papel protagonista. Entre ellas, destaca su Semana Santa declarada de Interés Turístico Internacional y una de las más bellas y longevas. Cuatro siglos llevan los ferrolanos celebrando los distintos actos que conmemoran la Pasión de Cristo y el mismo tiempo lleva la Armada colaborando con estas tradiciones. La influencia del personal de la Armada de distintas procedencias, ha sido sin duda relevante en el devenir y en las particularidades de la Semana Santa Ferrolana, tanto en la creación de las distintas cofradías, como en la definición de su estilo propio, un estilo multiregional, resultado de la incorporación de las tradiciones y costumbres andaluzas, cartageneras etc, insufladas por los

miembros de la Armada.

Atrás quedan los tiempos en los que marineros e infantes de marina portaban o los tronos, incluso después de que aparecieran los primeros capuchones allá por al año 1939. Hoy, inmersos en lo que se conoce como la moderna Semana Santa, ya son las distintas Cofradías y Hermandades las que portan sus propios tronos, con capuchones ataviados con sus inmaculados hábitos. No obstante los hombres y mujeres de la Armada seguimos participando con el orgullo de escoltar y arropar, con piquetes de IM, Antonio de Escaño, La Graña o el propio Arsenal a los venerables pasos durante las numerosas procesiones en que la Cofradía participa en esta semana Santa, bajo los acordes de la Unidad de Música del Tercio Norte de Infantería de Marina.

Además y tradicionalmente las autoridades de la Armada en Ferrol siempre, y hasta el día de hoy, han presidido las procesiones organizadas por ésta y las demás Cofradias, con todo el orgullo y honra que la ocasión merece”.

Un honor y un orgullo

“Para todos estos hombres y mujeres de la Armada que participan con carácter, repito, totalmente voluntario es, sin duda un honor y un orgullo hacerlo, y escoltar las imágenes en los 25 desfiles procesionales que están teniendo lugar en esta Semana Santa, pero muy en especial para Dolores una cofradía centenaria que destaca por ser la más numerosa, al contar con unos 1.000 cofrades, la que más tronos tiene y la única que sale con pasos todos los días y que desde hace ya más de dos siglos, ha estado estrechamente vinculada a la Armada.

Es además increíble y sobrecogedor vivir este momento y recibir esta distinción en un día como hoy, Jueves Santo, uno de los días más importantes de la semana, día en que da comienzo el Triduo Pascual, en el que conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesús, verdadero leitmotiv de la Semana Santa. Es por tanto en este día cuando los cristianos revivimos, participando en los Santos Oficios, la Última Cena en la que se instituyo la Eucaristía”.

“Muchas gracias de nuevo, en nombre de la Armada y en el mío propio por este reconocimiento que servirá para acrecentar, más si cabe, el vínculo y el compromiso de la Armada para con la Semana Santa ferrolana y muy en especial con esta venerable e ilustre cofradía, ya que la Semana Santa en

general y la Cofradía de Dolores en particular, son difíciles de entender sin la colaboración y la participación de las de las diferentes autoridades y unidades de la Armada en Ferrol.

Como he expresado en la fórmula de promesa que acabo de realizar, me comprometo, en el nombre de la Armada y en el mío propio a cumplir con el mayor entusiasmo y fervor posible con mis compromisos y colaborar al engrandecimiento de la cofradía, bajo la protección del Santísimo Cristo de la Misericordia, tantas veces . escoltado por los miembros de la Armada y bajo el manto de la santísima Virgen de los Dolores”.

Mas aplausos, felicitaciones , y todos preparados para asistir a uno de los desfiles más hermoso de nuestra Semana Grande, el del Cristo de la Misericordia y la Virgen de la Piedad.