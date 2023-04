O Concello de Narón en colaboración co Club Atletismo Narón organizou este domingo 9 de abril a 1ª Carreira Popular Narón 10k , incluida no calendario oficial das competicións de Federeración Galega de Atletismo (FGA); disputándose a través dun circuito totalmente urbán e moi rápido, con saída e meta no Pabellón Municipal da Gándara, poñendo o Concello á súa disposición servicios de gardarroupa, aseos e duchas no propio Pavillón. O prezo das inscripcións foi de 6€ ata o 27 de marzo, e de 10€ ata o 4 de abril.

Dende ás 10 da mañá os 355 corredores inscritos foron disputando as 11 categorías en liza; empezando polas absolutas de 10 e 5 km, e seguidamente as restantes: sub18 de 5.000 mts, sub16 de 2.500 mts, sub14 de 1.500 mts, sub12 de 800 mts, sub10 con 600 mts e a categoría peques (nacidos no ano 2015 ee posteriores) cun tramo de 150 mts con saída as 13:15 horas; sin olvidar as categorías sub20, sub23, senior y máster 1,2,3 y 4 para completar o trofeo.

En la clasificación general el primero en cruzar la meta del 10k foi Víctor Alonso Ares do Viky Foods Athletics cun tempo de 32:30, seguido de Esteban Díaz Pérez do Atletismo Narón con 32:36, e o terceiro tempo marcouno Alvaro Presedo Fragueo do equipo Marineda Atletico cun tempo de 32:37 .

Respecto á media distancia, no 5k os tres primeros tempos foron para: Facundo Medard do Triatlon Arteixo con 15:55, Daniel Portomeñe Formoso do Ferrol Atlético con 15:57 e Mikel Ocerin Vázquez do Triatlon Arteixo con 15:58.

A destacar na categoría Master-2 para maiores de 45 anos no 5k a Ramón Serantes Gómez do Marineda Atletico con 17.40, co segundo mellor tempo a José Francisco Sáiz Fernández do Opa Ferrol Team Running con 18:07, e na terceira posición a Alberto Caneiro Caneiro do Triatlon Ferrol cun tempo de 18:29.

Os tres primeiros clasificados recibiron un trofeo, e tódolos participantes da categoría peques unha medalla; e non faltou tamén un sorteo de regalos ente tódolos dorsais, con cestas de productos, bonos de spa e ximnasios, vales para ceas e calzado deportivo.

Para consultar o total de tempos de todolos los participantes e os gañadores de cada categoría pódense ver con todo detalle na web da FGA: https://atletismo.gal, na súa sección de Carreiras Galegas e na web www.carreirasgalegas.com