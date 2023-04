Con luz….en precampaña, hoy con Ángel Mato- «Las decisiones importantes con ibuprofeno»

Iniciamos en este Lunes de Páscua, Día de Chamorro una serie de entrevistas realizadas por Niko Sánchez, acompañadas por «sus características caricaturas» dentro de la más que movida precampaña electoral..y la que sigue. Y nada mejor con nuestro alcalde, ÁngelMato, a quien Niko le dedica en algunos momentos alguna de sus «viñetas».

N.S.- Buenos días, Alcalde. Lo primero de todo agradecerle este momento para tratar de conocerle mejor, más aún en tiempos de precampaña, donde entiendo que el tiempo más valioso para los políticos, porque, y de esta manera empezamos, ¿es en campaña electoral la época en la que más trabaja un político?

A.M.–«Ni por asomo. Le puedo decir que como alcalde no he dejado de trabajar en ningún momento. La campaña es lo que menos me importa de estos cuatro años. Mi compromiso es trabajar hasta el último día y entrar en campaña solo para tratar de explicarle a la ciudadanía por qué Ferrol necesita tener continuidad y cuáles son los proyectos que nos gustaría acometer durante los próximos años».

N.S – Usted sabe bien lo que es estar en el Gobierno y en la oposición. ¿Dónde cree que se trabaja más?

A.M.– «No tengo ninguna duda: se trabaja mucho más en el gobierno».

N.S – Licenciado en ciencias químicas por la Universidad de Santiago de Compostela, ¿cree que ha existido «química» entre usted y sus compañeros de partido, o de la oposición?

A.M.– «¿Que si ha habido química? Mucha. Especialmente química farmacológica para quitarse algún dolor de cabeza que otro. Prácticamente no hay ninguna decisión importante que se pueda tomar prescindiendo de un ibuprofeno. Usted ya conoce Ferrol».

N.S – Antes de dedicarse en pleno a la política, trabajó como responsable de seguridad y riesgos laborales en la empresa privada. ¿Cuáles son los riesgos laborales más comunes de un político?

A.M.- «Bueno, no podría decir que me dedico a la política plenamente. He vivido siempre de mi profesión y pretendo volver a ella. Pero, respondiendo a su pregunta, desde el punto de vista puramente académico le diría que los riesgos son sobreesfuerzos, lesiones musculares y diferentes riesgos de carácter psicosocial. Ahora bien, humor aparte, el peor riesgo sería perder de vista que uno representa a los ciudadanos y ciudadanas y que Ferrol y sus intereses están por encima de cualquier otra consideración».

N.S – siguiendo con su biografía, nace usted un 24 de diciembre. Habrá hasta quien le llame oportunista por ello, pero lo que sí está claro es que tiene usted que haber crecido siendo siempre de los pequeños de la clase. ¿Le ha marcado este hecho?

A.M.– «En absoluto. Puestos a nacer en un día señalado, qué mejor que en Nochebuena.»

N.S – ¿Es usted más «de hacer» o más «de parecer»?

A.M.– «Uy, dónde va a parar. Yo casi solo soy de hacer, aunque en ocasiones no queda más remedio que parecer también».

N.S – Volviendo a la política. Está usted poniendo Ferrol a la altura del Antiguo Egipto con tanta excavación. ¿En verdad hacía falta hacerlo todo de al mismo tiempo?

A.M.- «No se crea. Es tan solo una pequeña parte de todo lo que queremos hacer. Con que dure un poco menos de 5.000 años, me daré por satisfecho».

N.S – A veces una aventura no sale como uno había planeado. ¿Se ha llevado algún Golpe inesperado en el último mandato?

A.M.- «Planear y aventurar son dos cosas distintas. Yo soy mucho más de lo primero que de lo segundo. Solo he lamentado no poder sacar adelante proyectos que eran buenos para la ciudad por falta de acuerdo».

N.S – Durante esta legislatura se ha destapado usted como un aguerrido luchador, llegando incluso a jugar en el barro de las redes sociales, midiéndose en talento y valía con compañeros de otros partidos. ¿Fue estrategia o simplemente «un calentón»?

A.M.– «¿Habla de mí? Si está hablando de mí, seguro que fue un calentón».

N.S – A diferencia de otros políticos es fácil verle solo por la calle o saliendo del consistorio. ¿Porque se siente más cómodo así o porque no cuenta con su propia guardia de grupis?

A.M.– «Suelo trabajar hasta tarde y después darme un paseo por la ciudad para ver cómo van las cosas. A veces lo hago solo, pero no siempre. La soledad es buena para reflexionar después de todo un día en el que se habla con multitud de personas. Un alcalde debe escuchar a todo el mundo y después tomar las decisiones en soledad».

N.S – Uno ve las listas de las candidaturas a las municipales y no ve a ninguna mujer encabezando una lista. ¿Casualidad o quizás el reflejo del carácter rancio-patriarcal de la sociedad ferrolana?

A.M.- «En el caso de la candidatura socialista, es pura casualidad. Antes de mí, la lista del PSOE la encabezó una mujer, y antes aún, la portavoz del grupo municipal era una mujer».