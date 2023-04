Editorial-¿Cómo va la precampaña en Ferrol y Narón?

¿Cómo va la precampaña electoral por Ferrol y Narón?. A esa pregunta algunos conocedores de la “marcha política” podrían decir “a según” ya que mientras que en Ferrol en términos marineros hay una cierta calma chicha en el vecino concello…todo lo contrario, marejadilla a marejada…camino del temporal.

En Ferrol nos encontramos con lo que parece un partido fuerte, los populares, que está haciendo una campaña de momento silenciosa con dos partes importantes, próxima presentación de un proyecto de ciudad preparado con todos los sectores a los que se les ha recogido sus opiniones, sus ideas, el como ven Ferrol y como debería verse, etc, y segundo una candidatura encabezada por Rey Varela que no pide el voto solo para el partido sino que lo amplía en base al candidato, se vota no solamente al partido sino a la persona que está al frente, al que en palabras recientes de Feijóo rechazó un alto cargo, suponemos que volver a ser conselleiro, por quedarse al frente del PP, por quedarse en Ferrol, cuatro años. Esa frase de “Primero Ferrol” ha calado en muchos ciudadanos y eso se refleja en la encuesta que en fechas próximas ofrecerá Galicia Ártabra.

Los socialistas lo tienen difícil, cuatro años dependiendo muchas veces del voto a favor de los populares para sacar adelante temas tan importantes como el convenio con Defensa. Enfrentarse a sectores como los de la biblioteca municipal, jardines, deporte, Emafesa, eliminación de zonas de aparcamientos, comedores de mayores,y un etc. a lo que se suman el inicio de obras de urbanización , a última hora, sin ejecutarlas durante los años anteriores…les resta votos. Como el incomodo por la confección de listas (lo tienen muy callado) al contar como número dos con “una paracaidista” que días antes de presentar la candidatura había estado criticando al gobierno local en una reunión con el candidato popular, a lo que se suma el no valorar el trabajo desempeñado por alguna edil o el seguir situando en puestos de salida a alguno que hace carrera a costa del partido y le encanta salir en las fotografías. Las encuestas, solo son encuestas, dan un enquistamiento hacía abajo, por lo que Ángel Mato va a tener que “ponerse los machos”.

Y la pregunta que también se puede hacer es ¿Va a venir la Vicepresidenta Yolanda Díaz “a hacer campaña” en Ferrol?. Verán, las altas dirigentes de Podemos le piden que en la inmediata campaña electoral se deje ver apoyándolas (siempre en femenino). Hasta ahí bien, pero ocurre que en Ferrol Podemos y Ferrol en Común, mientras no se diga lo contrario, van por separado. Y los de FeC son yolandistas. ¡La tienen liada!. Las encuestas van a la baja con la candidatura de Jorge Suárez, que dígase lo que se diga, es una persona con principios y un luchador en su campo, aunque se le recuerde que en sus tiempos de alcalde dejó asuntos importantes en los cajones, y que aupó a la alcaldía junto con el BNG a Mato, quejándose ahora que algunos de los acuerdos para darle el voto no se han cumplido.

No gustó mucho lo de la “navallada” a los nacionalistas, pero el ciudadano, en general, los apellida como “os do non”. Hay que reconocer que Ivan Rivas es un luchador, nato que está al quite de cualquier crítica para unirse a ellas y además que tiene lo que se denomina “su clientela política”, especialmente en la gente joven y en los grupos de protesta porque “está con ellos”. Es fácil que mantenga el mismo número de sillones.

EN NARÓN

Y si pasamos a Narón..”es harina de otro costal”.

Los de Terra Galega están más que tranquilos viendo la situación por la que pasan otros partidos, algunos tratando de despistar, pero todo se sabe.

El proverbio árabe “Siéntate a la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo” va muy parejo con lo que sucede. Tega tranquilos observando el desbarajuste y mientras soñando con la mayoría absoluta que no le atará a nadie ni a nada o en caso de necesitarlo buscando una”bisagra” recordando que ya gobernó con PP, BNG y últimamente con el PSOE. ,

Las encuestas son favorables a este partido municipalista y a la hora de puntuación dan el aprobado a la actual alcaldesa y candidata a las municipales, Marián Ferreiro, cuando nadie apostaba por ella al tomar el mando tras la marcha de Blanco.

Lo del PsdG-PSOE es un poco de comedia. A escasas fechas de las elecciones municipales abandonan “por orden de los de arriba” el acuerdo de gobierno con Tega. Días antes sonaron voces que lo anunciaban una nueva política, la de empezar desde abajo es la que impera y para ello nada mejor que traer como número uno a un miembro de la ejecutiva socialista de Ferrol (¡miren por donde aquello de unir Ferrol y Narón lo utilizan los socialistas!). Desplazaron a David Pita, secretario de la junta local, y hasta el momento del abandono teniente alcalde para hacer el cambio y presentar a Jorge Ulla, un desconocido, al que ahora algunos le ven la cara por primera vez, para lo que han tenido que situarla en vallas y folleto. Se emitieron comunicados, alguno si se lee entre líneas “de juzgado de guardia” (“non poden permitir que se poñan por riba intereses persoais ou económicos por riba dos da propia organización,así como os da veciñanza de Narón no seu conxunto”.”o PSdeG é un partido de Goberno, e que non pode estar supeditado aos intereses persoais de ninguén”), La asamblea local eligió como candidato a Pita, pero los que no le perdonaban que se hubiese inclinado a favor de Caballero lo tenían cruzado y encima el secretario local se había unido a ediles que estaban en el ojo de las criticas ciudadanas por aquello de hacer un profesión de la política..todo vino encaminado en busca de “Novos tempos”. Veremos si los cambios efectivamente harán que el PsdG-PSOE empiece en Narón desde cero.

Al BNG, pese a todo, pese a salir de vez en cuando en notas de prensa, en hacer oposición en los plenos y por muchas buenas intenciones que tenga Olaia Ledo, podría quedarse “como está” aunque nadie podría dudar que sus esfuerzos le darían un puesto más en la corporación.

Y del Partido Popular, tras haber nombrado hace cuatro años al que era alcalde de Cabanas, y perder ese concello y en Narón lograr un edil más merced a la Ley de Hondt (una compleja fórmula matemática) de nuevo lo designan para que compita en la lucha electoral.

Pero la de Narón es una clara “marejada”. Desde hace tiempo el grupo municipal está dividido, allí impera la ley del “mando, ordeno y no cuento”, es decir la ley de Kim Jong-un.

Y claro, llega el momento de hacer la candidatura, mejor dicho de que la haga el candidato (hay un comisión electoral formada por una reciente incorporación ex-candidata en Neda; un ex candidato del PP de tiempos de Miguel de Santiago; un joven familiar y algunos jóvenes más según se mostró recientemente en foto con Miguel Tellado). La actual edil, que fue de número dos, ha dicho que no continuaba por motivos profesionales; el número 3, también ha dicho que no por motivos médicos; el número 5 al no mantener con él trato alguno también parece que dirá o ha dicho que no..y en mensaje del primer candidato en su página de face se alardea de “ese cambio viene de un equipo preparado, con responsabilidad y experiencia gestionando”.

Claro que los que saben mucho de eso, gente de la Casa del Concello, comentan que ya hubo palabras con Tega “por si pueden suplir al PsdG-PSOE”, al igual que también aseguran que se mantuvo contacto con el candidato socialista por aquello de que pudiera crearse un “grupo frankenstein” (peores cosas se han visto). Lo malo es que se ataca a PSOE y BNG como marcas blancas olvidando el pasado y pensando en el futuro.

Y así van las cosas.”Todo va bien en el mejor de los mundos posible”, ya lo decía Voltaire en su obra Cándido, publicada en el siglo XVIII.