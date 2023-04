Marcos López Balado, actual edil del PP en Narón, anuncia que se retira de la política activa

Se confirma lo indicado en el editorial de Galicia Ártabra. En la mañana de este martes el edil de Narón por el Partido Popular Marcos López Balado anunció que se retira de la política activa si bien no abandona el partido.

Con esta ya son tres “las bajas” de personas comprometidas con el PP y que dan el paso del “no”, por causas diversas, para que se cuente con ellas en la formacion de la candidatura que encabeza Germán Castrillón para las municipales del 28 de mayo.

Según nuestras fuentes Castrillón mantuvo un encuentro con los ediles Mar Blanco y Javier Pereira, y ambos se negaron a figurar en la próxima e inmediata candidatura, la primera por asuntos profesionales y el segundo por temas médicos, mientras que Marcos López no mantuvo contacto alguno, salvo al parecer el “ya te llamaré”. Marcos manifestó, elegantemente como en el caso de los otros dos ediles, que el motivo principal de su aejamiento activo es para poder dedicarse a proyectos empresariales.

Un breve comunicado

En un breve comunicado en las redes sociales Marcos López señala que

“Hoy llegó e día de anunciaros mi adiós a la política activa.

Tras 12 años en primera línea creo que llega el momento de eharme a un lado y de que otras personas den el paso al frente para trabajar por Narón.

Creo que quien sea representante de los vecinos debe tener una profunda vocación de servicio público y tiene que buscar ser siempre una herramienta útil en favor de sus vecinos. Yo lo he intentado hacer siempre así de la mejor forma que he podido. Siempre he tenido la puerta abierta a todos, igual que mi teléfono o redes sociales, independientemente del color político, para el que ni he mirado.

Ha sido para mi un honor ser concejal, un representante de mis vecinos elegido por mis vecinos. Y haberlo hecho, además, por el partido que mejor me representa y que ocupa un lugar especial en mi corazón.

Igual que ha sido para mi un honor haber compartido cartel con todos los miembros de 3 candidaturas diferentes y haber pertenecido a 3 grupos municipales distintos. He conocido mucha gentebuena y trabajadora, y me llevo buenos amigos.

Solo espero haber estado a la altura de vuestro apoyo y haber cumplido con la tarea que de mi se esperaba.

Muchas gracias a todos los que siempre habeis estado ahí»