Carmen Calvo recibe en Ferrol el Galardón “8M Alvixe”

La presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados y jurista constitucionalista Carmen Calvo ha recibido este martes, día 12 en Ferrol el “Galardón 8M Alvixe”, concedido por la Asociación contra la violencia de género, en reconocimiento a su trabajo a favor del feminismo, por la igualdad, los derechos de las mujeres y su lucha contra la violencia machista.

En el transcurso de una charla celebrada en Ferrol, Carmen Calvo ha recibido el galardón a “título colectivo”. “Lo recibo a título colectivo por el trabajo que tenemos que seguir haciendo para que la democracia responda a los problemas históricos de las mujeres, como los bajos salarios, las mayores tasas de desempleo o la violencia contra nosotras”.

En este sentido, Carmen Calvo ha remarcado la necesidad de que “las jóvenes se encuentren una España que mire más por sus intereses y sus expectativas y que responda a los problemas de las mujeres”, aprovechando para su pesar por los graves hechos sucedidos en Logroño, ante la supuesta violación grupal de dos jóvenes.

“Desde la diversidad ideológica tenemos que estar unidas, porque hay cuestiones de Estado, no podemos tener mujeres asesinadas, no podemos tener agresiones sexuales por ser mujeres, si esto no es lo más importante, que alguien me diga qué es lo más importante que tiene que hacer este país”, ha señalado.

Gestión Subrogada

Ante el monolito a Concepción Arenal, que ha visitado acompañada de las integrantes de Alvixe, ha remarcado que la gestación subrogada es una práctica “ilegal” en España y ha abogado por “tomar medidas jurídicas” para que los españoles que recurren a esta práctica no puedan posteriormente legalizarla “por la puerta de atrás”.

“Se trata de mujeres pobres, que alquilan su cuerpo, que se desprenden de sus hijos, y otras personas ricas que se los pueden comprar, es una crueldad literal, una más de las muchas que hemos sufrido las mujeres a lo largo de la historia, porque hay un mercado en el que se mueve dinero y porque hay deseos que hay quien considera derechos para atropellar los derechos de los demás”.

Ha puesto el énfasis en las mujeres “que sufren un parto entero, que sufren un embarazo entero y a las que les dicen que no hay vínculo y lo pueden vender como si fuera una mercancía”.

En Ferrol, Carmen Calvo también ha podido conocer de primera mano la actividad que desarrolla el Patronato Concepción Arenal en Ferrol y su trabajo a favor de los derechos de las mujeres. Precisamente, ha recordado que Concepción Arenal abordó “cuestiones rotundamente modernas e igualitarias” con su defensa de las políticas sociales desde el Estado y su oposición a la esclavitud en este país, en un debate que “en España hizo una gran gallega y una gran mujer”.

“Concepción Arenal es el gran faro que sigue guiando muchas de las reflexiones que hacemos las políticas de este país” Beatriz Sestayo, presidenta de Alvixe ha hecho entrega del galardón, acompañada de Ana Isabel Galego, miembro de la directiva y la subdelegada del Gobierno, María Rivas.

La presidenta de Alvixe ha animado a las presentes en el acto a “no renunciar a los espacios que nos corresponden, en política ni en el trabajo”, y a “luchar por estar, por resistir frente a obstáculos que no son nuevos”.

Alvixe, surgida como espacio para dar voz a mujeres víctimas de violencia de género, concedió su primer galardón 8M a Paloma Rodríguez