O Pazo da Cultura de Narón acolle o espectáculo de danza “DeMente”

O Pazo da Cultura de Narón acolle este sábado o espectáculo de danza “DeMente”, unha obra de baile e música tradicional galega de Fran Sieira Compañía de Danza.

A cita terá lugar a partir das 20.00 horas e unha duración estimada dunha hora, un tempo no que o público que acuda poderá desfrutar desta proposta cultural na que se plasma o tema dos trastornos mentais, unha das patoloxías que segundo a OMS sofren ou sufrirán nalgún momento da súa vida unha de cada catro persoas.

O elenco artístico, formado por oito bailadores, amosará en escena a evolución dos tratamentos en persoas que padecen ese tipo de trastornos e trasladarán unha mensaxe centrada na importancia da integración na sociedade do colectivo e tamén da normalización con respecto a outro tipo de doenzas. Así mesmo, exemplificará algunhas destas doenzas e tamén o trauma que supoñen.

As entradas teñen un prezo de 9,50 euros para o público xeral e de 6,65 para abonados, desempregados e persoas con carné xove ou de estudante (ata 25 anos).

Poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo ou na web do Padroado da Cultura: www.padroadodecultura.es