Crítica del PP de Narón sobre la senda peatonal de Freixeiro-Xuvia y respuesta del gobierno local

«Tras la reciente presentación de su candidatura a las próximas elecciones municipales, el Partido Popular no puede ocultar su sorpresa porque la actual alcaldesa haya apoyado su balance de mandato en lo que considera obras estrella. Entre otras se ha referido a la rehabilitación del molino de Xuvia (del que ya habló este partido en un reciente comunicado) y a la senda peatonal Freixeiro – Xuvia. Una actuación esta última que el Partido Popular considera de alto interés, pero para la que los vecinos merecen más y no un proyecto inacabado y deficiente » señala el PP naronés en un comunicado..

Para el portavoz del grupo municipal del PP, Germán Castrillón, “está inacabada porque ni tan siquiera llega al paseo de Xuvia. Acaba en el tanque de tormentas de las Aceñas y desde allí hasta el paseo marítimo faltan unos 370 metros de senda, pues la misma carece de alumbrado público en esta parte, con lo cual los vecinos que quieran aprovechar para pasear en horario nocturno cuando venga el buen tiempo deberán ir acompañados de una linterna para no tropezar y darse de bruces en el camino”.

Asimismo Castrillón indica como irregularidades el hecho de que, a la altura de AA.VV de Piñeiros, la senda se desvíe a la carretera de Castilla para volver al cauce del río Freixeiro unos metros después. “De hecho si recorres la senda ves cómo algunos vecinos de Narón ya buscan un recorrido alternativo que es un estrecho camino pegado al cerrado del colegio público de Piñeiros para no tener que salir a la carretera”, sostiene.

«Haciéndose eco de las quejas de algunos usuarios, el PP también quiere incidir en la falta de servicios públicos en el entorno del tanque de tormentas; un punto intermedio en el recorrido» que “también podrían ser útiles para los usuarios del futuro parque del Ponto o incluso para los peregrinos, ya que un ramal del camino inglés pasa por la zona”, sostiene Castrillón.

El PP muestra públicamente su total acuerdo a que se construya una senda para los peatones, los ciclistas y la utilización de patinetes en la misma, pero insiste en que toda senda peatonal y ciclista debe de tener dos zonas diferenciadas: una para los peatones y otra para los ciclistas. “De lo contrario, quién tiene la preferencia en caso de tener que ceder el paso, ¿el ciclista o el peatón?. Suena a chiste si no fuera una realidad que ya ha dado los primeros sustos”, sentencia el candidato a la alcaldía por el PP, quien vaticina que “ si uno de los proyectos estrella del equipo de Marian Ferreiro en estos últimos cuatro años es una senda inacabada, incompleta y peligrosa, no queremos pensar en aquellos otros proyectos… y se me viene a la cabeza la transformación de la mejor Avenida de Santa Cecilia que pasará a ser la mejor “corredoira” de Santa Cecilia”.

DURA RESPUESTA DEL GOBIERNO LOCAL