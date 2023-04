O Concello de Narón licita en 345.000 euros as obras de restauración da presa do muíño das Aceas e do Camiño do Peregrino

A alcaldesa da Narón , Marián Ferreiro, informou sobre a licitación das obras de restauración e rehabilitación da presa do muíño das Aceas e do Camiño do Peregrino, orzamentadas en 345.333 euros. Trátase dunha actuación que se cofinanciará ata nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do Programa Operativo Plurirrexional de España Feder 2014-2020 e enmárcase na Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado (EDUSI) “Ría de Ferrol, Cidade 2020”. As empresas interesadas en presentar as súas ofertas dispoñen de prazo ata o vindeiro 3 de maio, tal e como figura no procedemento en curso, dispoñible na Plataforma de Contratación do Sector Público.

A materialización do proxecto permitirá recuperar e poñer en valor a presa deste muíño de mareas, propiedade municipal dende o pasado ano e construido por Santiago Beaujardín e Juan Lembeye. “As obras que se acometerán inicialmente son as de consolidación para posteriormente centrarnos na restauración e rehabilitación do conxunto de edificios que o integran”, apuntou a alcaldesa. O acceso ao muíño é a través dun vial que coroa a presa e continúa polo Camiño do Peregrino, polo que entraba o grao que se moía no muíño e saía xa como fariña pola estrada de Castela.

Neste muíño conflúen o Camiño Inglés a Santiago de Compostela e o de Santo André de Teixido, que coincide co Camiño do Peregrino. Estes feitos, tal e como consta no proxecto, incrementan considerablemente o valor cultural e como recurso turístico do conxunto, actualmente enmarcado na liña de axudas europeas para Turismo activo na ría.

En canto ao Camiño do Peregrino, o obxecto da actuación aposta pola posta en valor dese vial que parte da marxe dereita da estrada de Castela e proporciona acceso ao paseo do borde litoral do estuario do río Freixeiro e tamén á presa do muíño de mareas das Aceas. A superficie sobre a que se actuará supera os 1.500 metros cadrados, tal e como figura neste proxecto.