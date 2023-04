Unión Profesional de Galicia otorga sus galardones Profesional Colegiado 2022

Unión Profesional de Galicia, que representa los intereses de 41 colegios profesionales con 70.000 profesionales que ejercen en Galicia en un total de treinta profesiones, acordó en su última asamblea, celebrada el pasado 13 de abril, entregar su Distinción a Juan José Martín Álvarez, secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y ex director xeral de Xustiza del Ejecutivo gallego. “Este año 2023, cumplimos veintinueve años al servicio de la sociedad gallega y hemos considerado que era el momento idóneo de reconocer su labor en el orden profesional, su apoyo callado y siempre efectivo y su compromiso con el ideario de los colegios profesionales de Galicia, corporaciones de derecho público reconocidas en la Constitución, que avalamos la buena práxis y el control deontológico de las profesiones colegiadas y velamos por los intereses de consumidores y usuarios, en definitiva, de toda la sociedad gallega”, destaca Antonio Macho, presidente de Unión Profesional de Galicia.

Unión Profesional de Galicia entregará esta Distinción a Juan José Martín el próximo 5 de mayo de 2023 en el Hostal de los Reyes Católicos, en Santiago de Compostela. En este acto también serán entregados los 21 Galardones Profesional Colegiado 2022, una distinción que reconoce “las trayectorias profesionales y de servicio, la contribución al prestigio de su profesión, y los valores de las mejores prácticas profesionales, siempre por encima de intereses particulares”.

Los 21 profesionales vinculados a otras tantas profesiones que recibirán el galardón son el coruñés Herminio Carballido Rey, agente de la Propiedad Inmobiliaria; el arquitecto técnico ourensano Carlos Jorreto Veiga; el arquitecto cedeirés Manuel María Chaín Pérez; la bióloga lucense Marisa Castro Cerceda; el diseñador de interiores Eduardo Fernández Cancelo; la economista pontevedresa María del Pilar López Vidal; el doctor en Educación Física y presidente de la Fundación Museo Etnolúdico de Galicia, ubicado en Ponteceso, Ricardo Pérez y Verdes; el farmacéutico coruñés Héctor Castro Bernardino; la fisioterapeuta pontevedresa Carmen Abonjo Blanco; el higienista dental José Luis García Sanz; la ingeniera industrial y ex conselleira de Traball y de Medio Ambiente Beatriz Mato Otero; el ingeniero informático ourensano, natural de A Bola, y director de la Escuela Superior Ingeniería Informática (ESEI) de Vigo, Francisco Javier Rodríguez Martínez; el ingeniero técnico agrícola y micólogo pontevedrés, Jaime Bernardo Blanco Dios; el ingeniero técnico industrial vilagarciano José Luis Sanz Acosta; la logopeda Eliana Gabriela Villar Villar; el marino mercante coruñés Pedro Gea Vázquez; el odontólogo y estomatólogo estradense José Domingo González Bahillo; el psicólogo y profesor de la Universidade de Santiago de Compostela, natural de Cangas do Morrazo, Antonio Rial Boubeta; el protésico dental ourensano Eliseo Manuel Vidal Grande; la química y directora del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) con sede en Vilargarcía de Arousa, María Covadonga Salgado Blanco; y la veterinaria Rosa María Cuervo Méndez.

“Estos 21 profesionales son una muestra de la excelencia en el ejercicio de sus profesiones al servicio de la sociedad gallega; un ejemplo de entrega y de compromiso en favor del bienestar de la sociedad gallega”, destaca Antonio Macho, quien recuerda que el acto de Entrega de Galardones Profesional Colegiado 2022 servirá de homenaje y reconocimiento de su trabajo.