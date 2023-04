Todo fue una fiesta en la presentación de la candidatura de Tega, en Narón

Todo fue fiesta en el pabellón Campo de la Serra, allí se dieron cita unas setecientas personas para acompañar a la candidata de Terra Galega, Marían Ferreiro para asistir a lo que muchos consideran su consolidación al frente de la alcaldía. Fue un acto abierto, en el que se podían ver a militantes y simpatizantes, a vecinos de todas las parroquias, a miembros de asociaciones, entidades…todo Narón estaba representado en la cena-mitin, y la verdad es que TEGA no defraudó, Guillermo Sánchez con su “Narón y punto”, Marián Ferreiro presentando a todos los miembros de la candidatura, música, imágenes, pantalla, aplausos y sobre todo un total arropamiento a la candidatura municipalista.

Y en la zona de entrada al recinto ..fotocol. Allí estaba Marían, con su traje sastre, blanco, desde hace ya muchas temporadas el favorito de las reinas del ‘street style’, un clásico de la moda. Unos y otros, unas y otras, no quisieron dejar pasar la oportunidad de un recuerdo fotografico con la candidata.

Eran las nueve y media de la noche y el primero en subir al escenario fue el secretario general de TEGA, Guillermo Sánchez Fojo, que realizó un repaso por la vida política municipal naronesa, tras su dilatada trayectoria.

Guillermo no se anduvo por las ramas, si bien dedicó unas cariñosas palabras a la mujer que lleva adelante el equipo de gobierno, destacando la figura y la labor de Marián Ferreiro, no dejó en el olvido a los “otros partidos”.

Comenzó agradeciendo el apoyo, durante 44 años, a la formación municipalista pidiendo un aplauso para el ex alcalde Antonio Aneiros. “Somos e único concello de Galicia que más invirtió por habitante durante la pasada pandemia” por lo que agradeció la labor de los concejales, funcionarios, personal sanitario, de todos los que intervinieron para la lucha contra la covid.

Y aunque se refirió a los partidos, mofándose de Patxi López “que en reciente visita no sabía dato alguno sobre Narón” si bien pidió un aplauso para los tres ediles socialistas que acompañaron a TEGA en el gobierno local teniéndolo que abandonar por “órdenes de los de arriba”. No faltaron las alusiones al cabeza de lista del PSdG-PSOE y también “repartió flores” al alcalde de As Pontes, sin dejar de aludir a los populares “al partido que no se como llamarle”…”es de coña”.

El secretario xeral de TEGA insistió en que Narón no es Ferrolterra · ”Esto es Terra de Trasancos”. Finalizó recordando que estamos y somos “Narón, y punto”, frase que se coreó por los asistentes al igual que se hizo al finalizar la presentacion de la candidatura.

A continuación, fue la propia candidata la que subió al escenario para realizar una intervención en la que habló de estos cuatro años al frente de la Alcaldía de la ciudad. La candidata de TEGA compartió con los asistentes unas reflexiones de estos cuatro años, que ella misma calificó como “muy duros” debido a la pandemia. “Tuvimos que hacer un cambio de planes y poner en marcha políticas de ayuda a las familias y también medidas de apoyo a las empresas y a los pequeños negocios ante la emergencia económica y social que la pandemia desató”, aseguró, agradeciendo “la solidaridad, comprensión y empatía mostrada por el pueblo de Narón”.

Ferreiro destacó el cumplimiento de los objetivos asumidos hace cuatro años con las vecinas y vecinos de Narón y el final de actuaciones tan relevantes como la rehabilitación del molino de Xuvia, la senda peatonal y ciclista entre Xuvia y Freixeiro, el nuevo local de la asociación de vecinos Chafarís, el inicio de los trabajos de humanización de la avenida de Santa Icía y otras obras acometidas en materia de accesibilidad, saneamiento, eficiencia energética… así como la elaboración del tercer Plan de Igualdad de la ciudad, avances en materia de Educación Viaria con la implantación de “más Caminos Escolares Seguros”, la convocatoria de programas de conciliación.

Marián Ferreiro subrayó que “el proyecto que Terra Galega tiene para Narón está más vivo que nunca” y recordó que Narón es ya un referente en toda Galicia. “No nos conformamos, queremos seguir transformando nuestra ciudad con este proyecto que es vuestro y nuestro, que es de todas y todos los naroneses”, recalcó. La candidata apeló también al “sentimiento común de orgullo” que une a los naroneses y naronesas y aseguró que “cuando un pueblo está orgulloso de sí mismo resulta imparable, por lo que nosotros, juntas y juntos, remando en la misma dirección, somos imparables”.

Finalmente, antes de proceder a la presentación de los integrantes de la lista, Ferreiro incidió en que “Terra Galega solo tiene que responder ante vosotros, porque solo nos mueve nuestro profundo orgullo de Narón, no hay otra razón de ser para nuestro trabajo diario”.

La candidatura

En el momento de la presentación de la lista, la candidata de TEGA fue llamando uno a uno a los miembros de su equipo, que cierra el exalcalde naronés, José Manuel Blanco (La Gándara). El puesto 28 es para la edil Mercedes Taibo (El Alto), a la que siguen Marta Otero (El Alto), María del Carmen Espada (Freixeiro), Bruno González (Freixeiro), Pilar Testa(Pedroso),Marta Novo (A Gándara), Joaquín da Silva (Freixeiro), Guillermo Sánchez Fojo (Santa Icía), Ana Belén Rodríguez (O Val), Daniel Casal (O Alto), Genma Alonso (O Couto), Carlos López (Sedes), Roberto Yáñez (Doso), Lucía González (A Gándara), Lorena María Barea (O Val), Eva Romero (A Gándara), Roberto Naveiras (San Mateo), Rubén López (Santa Icía), María del Carmen Lorenzo (A Gándara), José Oreona (Santa Icía), Mar Gómez, (O Val), Olga Ameneiro (O Couto), Román Romero (A Gándara), Ibán Santalla (Xuvia), Pablo Mauriz (O Alto), Natalia Hermida (Freixeiro) y Manuel Ramos (Castro).

Por último Ferreiro agradeció el compromiso que asumen todos ellos con Terra Gallega y con Narón, un compromiso, aseguró “de trabajo por un futuro mejor para nuestra ciudad”.

Y tras las fotos “de familia”, abrazos, saludos, cena, y música hasta la madruga. Al final una despedida con ánimos de victoria tota, de alcanzar la mayoría absoluta.