El BNG de Narón asegura que son «una marca al alza»

La candidata del BNG a la Alcaldía de Narón, Olaia Ledo, ha asegurado que representa a una «marca en alza» y se ha erigido en «alternativa» al actual gobierno, con un proyecto con «ilusión y pasión».

«Queremos un Narón dinámico, sostenible, de las personas, democrático, un Narón orgulloso, porque somos la octava población de este país, y tienen que tenernos en cuenta», ha asegurado la candidata del Bloque, que ha avanzado que trabajará para que «eso se lleve a cabo».

Olaia Ledo ha ofrecido este miércoles un desayuno informativo, acompañada por Geno Carballeira, Bea Puentesy Manu Teijido (nº2, nº3, nº4), integrantes de su lista electoral. En su intervención, ha detallado que se presentan a estas elecciones «con todas las ilusiones. «Porque tenemos un proyecto claro que pone a las personas en el centro y hacemos una candidatura preparada para gobernar el día que accedamos al gobierno municipal», ha manifestado.

La nacionalista ha asegurado que el programa electoral es el que ya presentaron hace cuatro años. «Hoy el 90% aún está por hacer», ha dicho antes de presentar también nuevas propuestas, como «humanizar la carretera de Castilla, trabajar en los servicios públicos, en el deporte, en la cultura y también en los servicios sociales», sobre todo en el servicio de ayuda en el hogar.

PACTO DE GOBIERNO

A preguntas de los medios de comunicación, sobre un posible pacto de gobierno con Terra Galega, formación que lleva en la Alcaldía más de cuatro décadas, Ledo ha reseñado que vienen de una «oposición constructiva» y de «diálogo».

«Hace cuatro años dijimos que no a entrar en el gobierno, yo creo que hoy lo que estamos viendo y que viene a demostrar que esa fue una buena decisión, ya que hay un gobierno que en estos cuatro años dejó todo a medio hacer», ha afirmado.

Sobre la situación del PSOE, que abandonó el gobierno local, Ledo no ha querido pronunciarse y se ha limitado a señalar que no habla de «lo que hacen otras organizaciones políticas». «Creo que eso tiene que ser dentro de sus propias decisiones, lo que tenemos claro es que, si esto afecta a los naroneses, no creemos que sea positivo, creemos que es una demostración de que lo que ha acontecido en estos cuatro años, donde realmente había dos gobiernos», ha afirmado.

La candidata del BNG a la Alcaldía de Narón también ha detallado que «no hay ningún pacto escrito con el PSOE» y que hay muchos lugares en los que han optado por «hacer una oposición constructiva». Tras ello, ha recordado que el BNG es una organización asamblearia, en la que tanto los militantes como los simpatizantes decidirán «cómo va a ser la mejor manera de defender los intereses de Narón».

«No miramos a las parroquias, a los barrios por los habitantes, sino que queremos que los vecinos tengan los mismos derechos», ha afirmado para señalar también que continuarán reclamando la construcción de una residencia de personas mayores pública y el contar con un Centro de Información a la Mujer (CIM).