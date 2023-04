O Esteo visita la siempre difícil cancha del Piensos Durán Albense

O Esteo visitará este sábado la difícil cancha del Piensos Duran Albense F.S., en un encuentro correspondiente a la 27ª jornada de la temporada en la Segunda División «B» y programado para las 18:00 horas en el Pabellón Municipal de Alba de Tormes (Salamanca).

Penúltimo desplazamiento largo de la temporada para los ponteses, donde se enfrentarán a un conjunto que llega a este encuentro situado en la 5ª posición provisional del campeonato con 46 puntos, a cinco de los puestos de playoff de ascenso a Segunda División, mientras que el conjunto pontés es 12º con 32 a cuatro puntos de la zona de descenso a Tercera División.

El Piensos Duran Albense que viene de conseguir la victoria en las últimas dos jornadas disputadas, goleando al Grupo Format Vilalba F.S. y al C.D. Segosala Segobus en Segovia, querrá seguir haciendo de su feudo un fortín, de donde ha dejado escapar pocos puntos a lo largo de toda la temporada y sumar una nueva victoria que les permita continuar en la zona alta de la clasificación y seguir teniendo opciones de jugar las eliminatorias de ascenso. Pero no lo tendrá nada fácil ante un O Esteo que busca dar continuidad a la victoria cosechada la pasada jornada ante el conjunto lucense del Ribeira F.S. y mantener o, quien sabe, si ampliar la distancia que le mantenga fuera de las posiciones de descenso otra jornada más.

A tan solo tres jornadas para el final del campeonato el C.D. Albense y O Esteo mantienen intactas las posibilidades de alcanzar sus respectivos objetivos por lo que el encuentro de mañana puede tildarse de crucial para el futuro más inmediato de ambos clubs.

Los salmantinos formados en su mayoría por jóvenes jugadores muy intensos tanto a nivel defensivo como ofensivo no dan un balón por perdido durante todo el encuentro, en sus filas, también tienen jugadores con amplia experiencia en la categoría, esta mezcla hace que sean muy peligrosos al contrataque y que ejecuten muy bien las jugadas de estrategia a balón parado, además de poseer dos buenos porteros. Todo esto obligará a los jugadores ponteses a no perder la concentración en ningún momento del encuentro sino quieren verse sorprendidos por un equipo que busca continuamente el error del rival para hacer daño y al igual que los de As Pontes luchará por la victoria desde el minuto uno.

Los jugadores de O Esteo, que parten con el hándicap de las horas de viaje que tendrán que realizar para disputar este encuentro, saben que para contrarrestar todo esto tendrán que plantear un encuentro muy intenso tanto a nivel ofensivo como defensivo, donde han tenido serios problemas durante toda la temporada, tratando de no dejar pensar a los jugadores rivales y aprovechar bien las jugadas de ataque para intentar sumar tres importantes puntos, que dependiendo del resultado de otros encuentros de la jornada podrían ser definitivos para certificar la continuidad de los As Pontes en la Segunda División «B» la próxima temporada.

En el encuentro de la primera vuelta del campeonato disputado el Pabellón del CEIP Monte Caxado pontés O Esteo conseguía una agónica victoria por 6-5, en un final no apto para cardíacos y no exento de polémica.

Para la disputa de este importante encuentro los de As Pontes continúan sin poder contar con Paulo y Ayalita. por lesión. por lo que no descartan convocar a jugadores del equipo juvenil para completar la convocatoria.