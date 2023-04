Dani Nieto,»mi salida del Racing fue por motivos extradeportivos»

Dani Nieto: “Aunque fuese el mejor del equipo en los entrenos y partidos iba a seguir sin jugar porque era un tema extradeportivo”

Mateo Pintado Golpe

Daniel Nieto Vela (Palmanova, 1991) llegó al Racing en el verano del 2020, su pasado en el Barça, Eibar, Numancia, Girona e Independiente del Valle fueron suficientes para considerarlo el fichaje estrella de aquella temporada. Durante su estancia en Ferrol, el

balear disputó un total de 64 encuentros, en los cuales anotó 7 goles y 6 asistencias.

El ya exfutbolista departamental fue el más nombrado por la afición ferrolana en este pasado mercado invernal. El de Palmanova rescindió su contrato con el Racing Club Ferrol tras un inicio de temporada lleno de incógnitas sobre su situación; durante esta entrevista, hemos tenido el placer de que el actual jugador del Atlético Baleares ponga respuesta a todas esas cuestiones.

Sin más dilación, comienza una entrevista más fruto de la colaboración entre Ecos del Racing y Galicia Ártabra Digital.

Actualidad

MP: En primer lugar, ¿Cómo le va por las Islas Baleares?

DN: «La verdad que me va muy bien, estar con la familia y los amigos siempre es un punto a favor y sinceramente estoy bastante contento».

MP: Ha hecho grandísimas actuaciones en su nuevo club, ¿Ha sido fácil la adaptación?

DN: «La adaptación ha sido bastante fácil, estando en casa con mi familia, mi mujer y mi niño siempre es más sencillo. Y solamente tengo palabras de agradecimiento para mi actual club».

Etapa en Ecuador

MP: Jugó en el continente latinoamericano previamente a fichar por el Racing ¿Cómo valora la experiencia? ¿La repetiría?

DN: «La experiencia fue fantástica, yo creo que futbolísticamente fue mi mejor año al ganar la Copa Sudamericana y poder jugar en la Libertadores. Pero ahora mismo no la repetiría porque tengo un niño pequeño y estamos en España».

En Ferrol

MP: En su etapa en Ferrol, el entrenador siempre le puso de extremo derecho a pesar de que la mayoría de veces usted jugó de mediapunta ¿Se sentía cómodo en esa posición?¿Habló con Cristóbal sobre ello?

DN: «Puedo jugar tanto en ambas bandas como de mediapunta, estoy cómodo en cualquiera de las 3 posiciones. Cristóbal sabía que podía jugar perfectamente en cualquiera de esas 3 posiciones de ataque».

MP: En su primera campaña como jugador departamental lograron el ascenso a Primera Federación, ¿Cómo vivió ese momento?

DN: «Fue un momento muy bonito el poder ascender a 1a RFEF. La liga fue un poco extraña, pero conseguimos el objetivo con grandes equipos como el Deportivo o el Numancia como rivales».

Último año

MP: Dicen las malas lenguas que usted llegó en mala forma física tras las vacaciones de verano ¿Qué hay de cierto en esto?

DN: «Si, la verdad que fue todo un poco raro. Tuve un par de problemas físicos, pero en el primer partido contra el Oviedo recibí un golpe en las costillas y estuve un mes con molestias, me costaba respirar y entrenar. Pero a partir de ahí fui el mismo Dani Nieto de siempre. Eso de que llegué en mala forma en cuanto a peso es totalmente falso».

MP: Viendo sus actuaciones en su actual club, está claro que el motivo de que usted no fuese titular en Ferrol no era una cuestión deportiva. ¿Qué sucedió entre Cristóbal Parralo y usted para que no formase parte de ese 11 inicial habitualmente?

DN: «Está claro, sabiendo la calidad técnica que tengo y lo que he demostrado en el Racing de Ferrol era muy difícil de entender para la afición que no estuviese en el once habitual.

Yo creo que esta pregunta se la deberías de hacer al entrenador, pero conociéndolo te responderá que no tenía ningún problema personal conmigo.

Es complicado entender porque un jugador que le ha dado muchas cosas al Racing tanto en los objetivos de ascenso como de playoff, luego al siguiente año sea el último de la cola».

La despedida

MP: Llega el mercado invernal y se anuncia la rescisión de su contrato. Según Carlos Mouriz fue de mutuo acuerdo, ¿Es eso cierto? ¿Cómo fue la despedida con el cuerpo técnico?

DN: «Carlos Mouriz me informó de que querían rescindir mi contrato y llegamos a un acuerdo para el tema del mismo, yo sabía la situación en la que estaba, y que aunque fuese el mejor del equipo en los entrenos y partidos iba a seguir sin jugar, porque era un tema extradeportivo. Desde el club nadie quería hacer ver que era un problema extradeportivo. Fue todo muy rápido, porque yo tenía intención de salir, quería jugar en otro equipo y ellos querían fichar a un jugador que aportase más al equipo».

MP: Ahora que ya no está en el Racing ¿Qué piensa del cuerpo técnico departamental?

DN: «Solo tengo buenas palabras, Javier Manjarín es un fenómeno y Pablo también, de hecho sigo hablando con él. Les deseo lo mejor, son unos magníficos profesionales y espero que les vaya muy bien».

Vuelta atrás

MP: Si volviese al verano del 2019, ¿Volvería a fichar por el Racing Club Ferrol?

DN: «Por supuesto que volvería a firmar, estoy muy agradecido al club, la afición siempre me respetó y me quiso durante toda mi etapa allí y les estoy super agradecido.

Yo a la ciudad de Ferrol y al club les tengo un aprecio increíble y espero que nos volvamos a ver pronto».