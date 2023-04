Adri , con un par !!!

“Los últimos goles los he metido con la derecha”

(Texto y fotos de Niko Sánchez)–Adrián Martínez Vara (Ferrol 1986) Casado y padre de un niño. Jugador de Futbol Sala profesional en O Parrulo. Internacional con la selección española absoluta. Campeón de la Recopa de Europa, Copa del Rey y dos Supercopas de España. Recientemente galardonado con la Carabela de Plata como mejor deportista de Ferrolterra. Una persona que tan pronto hablas con ella se hace cercano, abierto, buen conversador y sobre todo se le nota esa sinceridad, «su buena forma» en lo humano al que contribuye el deporte y la «herencia familiar». Y con él charlamos.

NS.-Criado en Caranza , barrio futbolero por excelencia, ¿cuándo y porqué empieza Adri a jugar al fútbol?

AM.-«Si, en mi infancia en Caranza, el fútbol lo era todo. La afición me viene ya de sangre, mi abuelo y mi bisabuelo que llegó a jugar en el Atlético Aviación. Empecé a jugar en el colegio La Salle desde muy pequeño, de hecho, mi primer título lo gano allí, la liga de benjamines. Creo que me recordaran más por eso que por buen estudiante (risas).

Desde bien pequeño, en el colegio, tenía claro quería dedicarme al futbol, muy a pesar de algunos profesores que me decían que me centrara más en los estudios que con el fútbol no llegaría muy lejos(risas).

NS.-La Salle, Estrella y Freixo antes de enrolarse en las filas de O Parrulo …

AM.-«Si, y casi el Racing de Ferrol, pero se quedó en casi».

NS.-¿Por qué fútbol sala y no campo?

AM.–«Aunque cueste creerlo fue por el agua y el frío. Odio mojarme. Recuerdo como si fuera ayer el frío que pasaba cuando jugaba. Elegí jugar a cubierto y no me ha ido mal (risas)«.

NS.-Debutas el primer equipo de O Parrulo siendo un juvenil y empiezas una carrera meteórica que te lleva a Lugo y Murcia dónde empiezas a ganar títulos.

AM.–«Si, la verdad es qué estaba muy a gusto en casa, pero no podía decir que no a jugar en los, que, sin lugar a dudas, eran equipos grandes para compartir pista y vestuarios con los mejores jugadores del mundo. Al principio dudé entre Santiago y Lugo, pero creo que acerté. Con Murcia ya no tuve dudas».

NS.-Fichaje frustrado por Interview Boomerang y te marchas a jugar a Rusia.

AM.-«Si, surgió la oportunidad de ir a jugar a Rusia y junto con un compañero me marché para “hacer las Américas” allí. Rusia es una potencia mundial y una liga con equipos de grandísimo nivel».

NS.-Año y medio en Rusia y vuelta para España. ¿Supongo que tendrías muchas ofertas a parte de la de O Parrulo? .

AM.-«Si tenía varias ofertas, pero mi prioridad era volver a casa (la morriña ya sabes) y ver crecer aquí a mi hijo. No fue difícil llegar a un acuerdo con O Parrulo, que siempre me ha tratado de manera excepcional».

NS.-Una segunda etapa en O Parrulo , en la que no solo eres el jugador más determinante del equipo, sino que además te conviertes en el ídolo indiscutible de la afición. Los más pequeños sueñan con convertirse en Adri.

AM.-«Si es muy emocionante la verdad, pero también creo que es una responsabilidad muy grande que la llevo con mucho orgullo y gran satisfacción. Soy muy feliz jugando en casa y para mi gente».

NS.-Otro capítulo en tu carrera, la selección española. Mas de 70 veces internacional llegando a ser seleccionado incluso sin estar jugando en la división de honor, sólo te ha apartado de ella una lesión de rodilla que te impidió disputar el último Europeo.

AM.-«Si tengo esa espinita clavada, esa y la derrota en cuartos de final frente a Portugal en el Mundial del 2021″.

NS.-Hablemos de esta temporada. El equipo está en puesto de playoff para ascender a la División de Honor. ¿Ves al equipo con opciones de conseguir el ascenso?

AM.-«Aunque con altibajos la temporada está siendo buena. No sé lo que puede pasar de aquí al final, pero lo te puedo garantizar es que el equipo no bajará los brazos y luchará hasta el último segundo por conseguirlo».

NS.-¿Con 37 años, has pensado ya en dejar de jugar?. ¿Tienes pensado ya a que vas a dedicarte cuando te retires?

AM.-«Uf , tengo varios frentes abiertos. Me gustaría ser entrenador, pero también tira mucho el mundo institucional que es desde dónde realmente dónde creo que puedo ser útil para ayudar a cambiar y mejorar las cosas».

NS.-Esta semana, y esta vez fuera de la pista, has dado un pelotazo anunciando tu inclusión como independiente en una candidatura a las elecciones municipales. ¿Vocación u oportunidad?

AM.-«Ambas, vocación porque siempre he sentido la necesidad de poner mi granito de arena para hacer que las cosas cambien a mejor y más ahora si cabe que pienso el futuro de mi hijo y los de su generación.

Y oportunidad porque creo que ya estoy preparado para ello. Hace cuatro años me hicieron la misma propuesta y la rechacé porque notaba que no me sentía capaz, ahora si me veo además capacitado, con muchas ganas de trabajar por los demás».

NS.-Para terminar, un chiste fútbolero. Siempre se ha dicho popularmente que los zurdos cerrados como tú, la derecha la tienen de apoyo.

AM.-«Jeje , los últimos goles los he marcado con la derecha.

Ahora en serio, nunca he sido de colores políticos, pero creo en los proyectos y ahora mismo creo que el mejor proyecto de futuro para Ferrol lo tiene la candidatura que represento».