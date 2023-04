De Zbigniew Brzezinski a la Rand Corporation

Enrique Barrera Beitia

Zbigniew Brzezinski, consejero de Jimmy Carter, construyó la primera arquitectura geopolítica contra la URSS apostando por incluir a una Rusia débil en la OTAN para un mejor control. La actual política exterior, mucho más agresiva y peligrosa, ha sido elaborada por la Rand Corporation (foto de la derecha).

La actitud de la Casa Blanca sobre la URSS y Rusia ha ido variando con el paso del tiempo. El gran experto estadounidense sobre Rusia era Zbigniew Brzezinski, que ya en 1995 defendía la ampliación de la OTAN “incluyendo necesariamente a Rusia”. Venía a decir que si la OTAN se ampliaba y llegaba a cercar a Rusia, esta podría reaccionar violentamente. La mayoría de los europeos y estadounidenses ignoran que Boris Yeltsin (el primer presidente de Rusia) ya pidió el ingreso en un momento de máxima debilidad en todos los órdenes, siendo rechazada su propuesta.

Las ideas de Brzezinski fueron perdiendo fuerza, y con Barac Obama se construyó una nueva concepción geoestratégica que consideraba a Rusia como una simple potencia regional, que pretendía controlar injustificadamente el espacio post-soviético de Euroasia. Este nuevo enfoque coincidía en el tiempo con la creencia de que las reformas económicas iniciadas en China debilitarían el liderazgo del Partido Comunista.

A partir de la presidencia de Donald Trump el enemigo a batir ya era China, y se degradó a Rusia a la condición de socio estratégico de Peking, de manera que debilitándola se perjudicaba al gigante asiático.

Esta última modernización del pensamiento político estadounidense coincide con el golpe de estado de la OTAN en Ucrania en 2013 para derribar al proruso presidente Víktor Yanúkovich, pero también con un renacimiento económico y militar de Rusia, que ganó la partida a Estados Unidos en Siria al mantener en el poder a su aliado Bashar al-Ásad, y con más del 60% de la población rusa añorando “los buenos

tiempos de la URSS”.

Podemos resumir la tesis que ahora defiende “sotto vocce” el Partido Demócrata estadounidense, diciendo que Rusia no es realmente una nación sino un imperio, y que hay que descolonizarlo creando nuevos estados soberanos en el Caúcaso y en Siberia. Este pensamiento no es oficial, pero es conocido por la dirigencia rusa porque ha sido debatido públicamente desde 2019 a través de la Rand Corporation (financiada por el Pentágono). Este grupo de expertos propuso financiar a Ucrania en caso de conflicto bélico con Rusia, pero sin intervenir directamente, y dando por descontado que Rusia no usaría su armamento nuclear, la idea era mantener a Ucrania en pie de guerra el tiempo necesario para que las sanciones económicas provocasen la ruina económica de Rusia, y la caída de su actual régimen.

Parece fuera de discusión que esto es lo que ahora está ocurriendo, y que todo esto refuerza transversalmente en Rusia el neo-eurasianismo, y supone un impulso decisivo a la construcción de un futuro bloque mundial que liderado por China y con Rusia y La India como socios principales, se irá ampliando gradualmente con otros estados emergentes.