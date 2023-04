Gran brillantez en el acto de entrega de los premios «ártabros-2022-23» de Galicia Ártabra

En una brillante jornada, con “abarrote total” en la tarde de este sábado, día 22 se ha celebrado en el salón de actos de Afundación, en Ferrol, la entrega de los “premios ártabros” que anualmente concede el periódico digital Galicia Ártabra, en este caso celebrando el doce aniversario de su fundación, un 23 de abril de 2011. Unos premios que se conceden a organismos, instituciones, asociaciones, a ciudadanos que por diversos motivos se distinguieron en su labor diaria, siempre en beneficio a los demás.

El acto comenzó a las siete de la tarde con notable asistencia de autoridades, representes de organismos, asociaciones, entidades, premiados e invitados.

Entre los asistentes junto con el Almirante Jefe del Arsenal, VA Ignacio Frutos Ruiz y el Director Xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo Suárez; se encontraban el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos; el primer teniente alcalde del concello de Ferrol, Antonio Golpe, la alcaldesa de Naron Marián Ferreiro; la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros Martínez; el parlamentario gallego y portavoz del grupo municipal en Ferrol del Partido Popular, José Manuel Rey Varela; el Alcalde de Mugardos, Juan Domingo de Deus; el Comandante de la 31 Escuadrilla de Escoltas, CN Gonzalo Leira Neira; el Comandante de la Fuerza de Protección Marítima, CF José M Faraldo Sordo; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea Paz; el comandante jefe del Tercio del Norte de Infantería de Marina, coronel Francisco Guerrero Mayol; el comandante-director de la Escuela de Especialidades Esengra, CN José Luis Guevara Romero; la diputada provincial Ana Lamas; el gerente de Exponavx, Rafael Suárez; el presidente del Casino Ferrolano, Alberto Vázquez; concejales de distintos ayuntamientos de la zona norte; y representantes de asociaciones empresariales, culturales, religiosas, sociales, vecinales; equipo directivos de Galiciía Ártabra, Pedro Sanz, María Graciela García Rey y Carlos Barcón Teruel; colaboradores, Jaime Domínguez, Niko Sánchez, Adán Puentes y Julia Mª Dopico así como premiados y acompañantes.

PALABRAS DEL DIRECTOR DE GALICIA ÁRTABRA

Comenzó el acto con unas palabras de saludo a cargo del director del diario, Pedro Sanz quien hizo un breve recorrido del digital a lo largo de sus doce años de existencia. «Un periódico centrado, defensor del humanismo cristiano, abierto, libre, sin revanchismos y muy defensor de lo nuestro, de nuestro Ferroliño, de nuestra comarca de nuestra Galicia y de España».

«Armada y Religión son dos puntos importantes de nuestro diario que se suman a la vida local en la zona norte. La cultura, la educación, lo sindical y lo patronal, la política sin “cordones sanitarios”, la diversidad de opiniones de nuestros colaboradores, …en fin todo lo que suponga noticia.

Un diario que en otros términos diría que cumple su confirmación, pues tras su bautismo aquel 23 de abril de 2011, en fechas cercanas al día de hoy ha cumplido su confirmación, digamos su mayoría de edad, al pasar a pertenecer a una nueva sociedad limitada, a Galicia Ártabra Comunicaciónes, algo necesario porque alguno que piensa morir con las botas puestas tiene que dar paso a la juventud, sin abandonar su puesto, con el fin de asegurar una continuidad que esperemos lo sea por muchos años y en otros distintos campos del mundo empresarial.».

«Los boy scouts tienen un lema “siempre listo para servir a los demás” y los premiados con el ártabro 22-23 ..bien pensado son unos auténticos seguidores de Baden Powel, siempre listos, siempre preparados para servir en cuerpo y alma para cumplir en todo momento con su deber. Por cierto que el grupo 19 de los Scouts ferrolanos celebran este domingo su 60 aniversario y por ello nuestra felicitación.

Gracias a todos los premiados por su entrega, sois como la arena, muchos desde hace doce años formáis ya una playa llena de buenas intenciones, de labor íntegra, de entrega a los demás, de preocupaciones por lo cultural, por lo social, por lo deportivo, por lo empresarial. Vosotros , utilizando una frase de un viejo periodista, Alberto Oliveras, que muy pocos recordareis salvo un octogenario como yo….sois formidables»

«Comentaba hace dos años, con motivo de nuestro décimo aniversario que “sabemos que no gustamos a todos, ese es su problema no el nuestro. Sabemos que algunos o algunas no aceptan las críticas de nuestros editoriales o los comentarios de nuestros colaboradores, por cierto…de personas libres y que con pensamientos muy distintos forman ese abanico necesario de la libertad de prensa que ayuda a defender la Democracia, con mayúscula»

«Pensamos que Ferrol necesita de todos, sobre todo en los grandes temas, aun sin olvidar los llamémosles temas caseros. Ferrol necesita de la unión para lo difícil, de alejarse de todo tipo de enfrentamientos. Eso es lo que deseamos desde Galicia Ártabra, la unión en la defensa de los intereses de Ferrol y su comarca, de Ferrolterra o Terra de Trasancos, los reinos de Taifas tuvieron un mal destino».

«Algo do que nos sentimos orgullosos é que moitas das informacións e colaboracións ofrecémolas en galego. Asegúrolles que nestes doce anos nunca recibimos comentario negativo algún porque os ferrolterráns somo xente , salvo casos de extremismo totañ, que superamos a guerra de idiomas. Para nós e gratificante o contar con dous idimomas que non sofren enfrontamentos. Cremos que o galego é un idioma que hau que coidar porque é un tesouro máis da nosa querida Galicia».

ENTREGA DE LOS PREMIOS ÁRTABROS

Seguidamente se procedió a la entrega de los premios ártabros 22-23 actuando como maestro de ceremonia el propio director del medio digital. Todos los premiados agradecieron la distinción.

Premio Ártabro «aniversario» al Club Galicia de Mugardos.

La Sociedad Deportiva Cultural Galicia de Mugardos es un equipo de fútbol fundado en1953 en la parroquia de Meá y juega en la temporada 2022-23 en el grupo Norte de la Preferente Galicia. Cumple 70 años.

Juega sus partidos como local en el campo de la Pedreira inaugurado hace cincuenta años con un partido entre el Deportivo de La Coruña y el Racing de Ferrol.

El fútbol llegó a Mugardos a través de los trabajadores de la construcción naval en Bazán , que tenían contacto con capataces ingleses, en tiempos de la Constructora. Desde entonces se crearon varios clubs de fútbol hasta que en 1952 se decide crear uno nuevo para recoger la tradición de los conjuntos anteriores, que se denomina Galicia (como algunos de sus antecesores) y mantiene los mismos colores que el Galicia da Pedreira, verde y blanco. Su primer presidente fue José Martínez Rojo «O Cheo».

Por su labor, por su entrega al deporte en Mugardos, por su aniversario se concede este premio ártabro. Lo entregó el alcalde de Mugardos, Juan Domingo de Deus, y lo recogió en nombre del club su presidente Brath Miraz.

Premio Ártabro “Servicio a la sociedad” a Martina Aneiros Barros

Martina Aneiros estudió en el IES Sofía Casanova. Es licenciada en Derecho, con curso de Especialización en Derecho Tributario por la Universidad de Santiago de Compostela y título de Especialista Universitario en Derecho Tributario y Contabilidad.

Trabajó en diferentes despachos de abogados hasta que constituyó el suyo. En cuanto a su carrera política, fue concejala portavoz adjunta del Grupo Popular en el concello de Ferrol

En mayo del pasado año tomó posesión de su nuevo cargo.

Se le reconoce el haber sido la primera ferrolana que desempeña el puesto de delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol desde su creación.

Una delegación integrada por los 20 concellos de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal que se encargará de gestionar los servicios públicos de la comunidad autónoma para 190.000 habitantes de la zona.

Entregó el premio ártabro el parlamentario gallego José Manuel Rey Varela.

Premio Ártabro “Servicio a la sociedad” a la asociación ALCER.

Alcer es una asociación de carácter social y sin ánimo de lucro que tiene como finalidad general, contribuir a la ayuda moral e física de todas aquellas personas afectadas por enfermedades renales; desarrollando distintas actividades enfocadas a la prevención y la lucha contra las enfermedades que afectan al riñón.

La asociación está compuesta por enfermos renales crónicos en tratamiento de diálisis, transplantados de riñón, así como personas sensibilizadas con este tipo de enfermedades y su problemática.

Entregó el ártabro la diputada provincial Ana Lamas y lo recogieron el presidente de ALCER provincial Rafael Rodríguez y la vicepresidenta María José Brión.

Premio Ártabro “entrega a los demás” a Mi Casa.

Mi Casa, de la Asociación Edad Dorada- Mensajeros de la Paz, es una residencia querida y admirada por los ferrolanos. Hubo momentos en los que su continuidad se puso en peligro ante la marcha de la comunidad de religiosas que lo regentaban desde hacia años. Desde la diócesis se hicieron todo tipo de gestiones y lo que lo era un asilo se convirtió en una residencia para mayores.

Son todo un ejemplo de entrega a los demás.

Entregó el premio ártabro el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos. Lo recogió la directora del Centro, Noelia Castro Fraga.

Premio Ártabro “Al deporte” a Manuel Permuy Martínez.

El deportista del Sportfight, Manuel Permuy, participaba en el pasado mes de marzo en una de las citas más importantes a nivel mundial, el Grand Slam AJP Tour, celebrado en Londres.

Competía en la categoría Master 3 Marrón en menos de 77 kilos. El ferrolano conquistó dos victorias por sumisión y una derrota a los puntos. consiguiendo la tercera plaza del campeonato.

Hacía un mes que se operaba de la rodilla derecha después de pasar un año casi parado, volviendo a la palestra del panorama internacional sumando un nuevo pódium a su palmarés.

Ganador de diversas medallas de oro, plata y bronce en distintos campeonatos nacionales e internacionales.

Una persona que vive para e deporte y por lo que debe destacarse porque él si es profeta en su tierra.

Entregó el premio ártabro el colaborador deportivo de Galicia Ártabra Adán Puentes.

Premio Ártabro”al deporte” a Marcos López Balado.

A su labor profesional y política como edil del grupo popular de Narón se une la del deporte, perteneciendo al gimnasio BenyGym.

Ha participado, y participa en distintos campeonatos gallegos y nacionales.

En su palmarés, en los últimos tiempos , figura el ser actual subcampeón de españa de kickboxing, modalidad laitcontact, en cordoba (julio 2022), campeón gallego karate de Kumite (combate) (2023), plata liga nacional de karate en Kumite (combate) 2023, campeón gallego de kickboxing, modalidad kicklait (2023), subcampeón gallego de kickboxing, modalidad lightcontact (2023), subcampeón gallego de kickboxing, modalidad point fight (2023), campeon trofeo ribeira sacra kickBoxing, Modalidad laitcontact (2022), campeon trofeo ribeira sacra kickboxing, modalidad kicklait (2022).

Busca tiempo para todo, hasta para uno de sus hobit, tocar la guitarra.

Entregó el premio ártabro la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro.

Premio Ártabro “Al deporte” al Sincro Ferrol Natación.

El Sincro Ferrol Natación en el campeonato gallego de promoción infantil y junior que tuvo lugar en marzo de2022, el equipo de promoción junior obtuvo la medalla de oro, por lo que fueron las Campeonas gallegas de promoción junior de invierno.

El equipo libre benjamín, alcanzó la medalla de plata en el VII Trofeo Diputación de Ourense y la medalla de bronce en la 5ª copa promoción que tuvo lugar en junio de 2022.

En el Campeonato gallego de nivel de verano: el Equipo Libre alevín, alcanzaron la 3ª posición y por lo tanto la medalla de bronce. el Só junior alcanzó la cuarta posición, más que merecida. el Dúo infantil, también alcanzó la cuarta posición. – Después de varios años, consiguieron que la única nadadora junior participara en el campeonato de España de verano en Sabadell, alcanzando la 26ª posición.

Y ya en el año 2023 destacar que en el pasado campeonato gallego de invierno, alcanzaron la medalla de bronce en el só junior y técnico, medalla de bronce en el dúo junior y técnico y también medalla de bronce en la categoría absoluta.

Cuentan con Ainhoa Lechuga Fernández como entrenadora de natación artística y Blanca Gómez Casal cómo maestra de danza.

Entregó el premio el presidente de la Autoridad Portuaria Francisco Barea y lo recogieron la directiva María Permuy y la adiestradora Ainoa Lechuga Fernández.

Premio ártabro “A la cultura” a Guillermo Llorca Freire.

Guillermo Llorca es un historiador y escritor ferrolano, licenciado en Geografía y Historia por la Universidad de Santiago de Compostela. Ejerció como profesor de Geografía y Historia en el Instituto Sofía Casanova de Ferrol hasta el año 2011 en el que se jubiló.

Como historiador tiene una extensa obra de investigación y divulgación, ampliamente publicada en libros, revistas y periódicos. Ha hecho también aportaciones a la didáctica de la Geografía y de la Historia, en diversas publicaciones y como conferenciante. Un gran número de artículos ilustran en los periódicos su vocación de periodista. Destaca su gran dedicación a la historia de Ferrol.

Cabe destacar su labor en la magnífica reciente exposición “Ferrol no tempo” ofrecida en Afundación y que fue visitada por más de 7.000 personas.

Entregó el premio artabro el director xeral de cultura de la Xunta de Galicia Anxo Lorenzo Suárez.

Premio ártabro “a la cultura” a la rondalla Só Elas.

Se reconoció en Só Elas la labor de las distintas rondallas y agrupaciones por mantener vivas las tradiciones ferrolanas, destacando claro está la Fiestas de las Pepitas.

Una rondalla de mujeres, que cuenta con un padrino. Un grupo de mujeres que rompiendo moldes forman una auténtica familia a la que los ferrolanos quieren y admiran.

Se definen como Rondalla de mujeres que les gusta la tradición, pero con visión del siglo XXI.

Y por su trabajo, su entrega y su labor se les otorgó el ártabro a la cultura que les entregó la delegada territorial de la Xunta de Galicia, Martina Aneiros y que recogió la presidenta de la Rondalla, Helga Patiño.

Premio Ártabro de “servicio a la sociedad”, a Equiocio.

Equiocio comenzó como una prueba deportiva ecuestre basada en el respeto por el entorno, la sostenibilidad y el compañerismo, pero no se paró en eso, hoy en día además realiza toda una serie de acciones sociales en las que involucra a entidades y asociaciones, defensa de la naturaleza, preocupación y apoyo a un buen número de entidades sociales, realmente es un grupo encabezado por la familia Pérez Lago que no deja de sorprendernos año tras año.

Entregó el premio el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, VA Ignacio Frutos Ruiz. Lo recogieron Federico Pérez Lago, presidente de honor, y Ana Pérez Lago, directora de Equiocio y Beatriz Dorrio presidenta del patronato Concepción Arenal así como otros miembros de entidades sociales.

Premio al empresario del año a Pablo Rivera Somorrostro.

Pablo Rivera Somorrostro, informático, montó 2KSystems en 2008 (este año cumplen el15 aniversario) en el Vivero de empresas de la calle María donde estuvo algo más de un año hasta el traslado a la actual ubicación en la calle Fontaiñas.. Durante este tiempo ha ido montando otras empresas relacionadas con las nuevas tecnologías (desarrollo web, domótica, escaneo 3D…), juntando a más de una veintena de profesionales entre ellas, para dar un servicio 360 a las empresas con las que trabajan.

Le encanta el deporte y los retos personales y por eso a veces dice que es fácil verlo participando en locuras como los 101Km de las 21 Leguas, carreras deportivas de OCR, practicando Krav Magá.

Es presidente de TIC Ferrolterra, secretario en COFER, secretario en el Rotary Club Ferrol, embajador de BNI Galicia y dice que tiene claro que el sueño está sobrevalorado (casi siempre).

Le entregó el premio ártabro Jaime Domínguez, del equipo de colaboradores de Galicia Ártabra.

Premio “Aniversario” al Museo de la Construcción Naval, de Exponav.

En el mes de marzo de hace quince años, en la ciudad departamental en la tarde del día de la botadura del buque de proyección estratégica (BPE) Juan Carlos I, se inauguraba el Museo de la Construcción Naval. Pero en realidad EXPONAV no nacía aquel día del año 2008, sino que su origen se remontaba al año 1995 cuando, a partir de una idea conjunta entre el Almirante Jefe de la Zona Marítima del Cantábrico del momento, Francisco López de Arenosa; y el Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales de España (AINE), Juan Antonio Alcaraz Infante, se firmaba un convenio de colaboración entre la Armada y la AINE para la creación de una exposición reglada de la construcción naval a lo largo de los siglos. De esta manera comenzaba la primera singladura de una muestra técnica y científica de gran nivel, muy visitada en los últimos años por público de todas las edades y nacionalidades.

El museo de la construcción naval es una pieza importante para la ciudad y Ferrol, en algunos momentos debería darse cuenta de lo que eso significa.

Entregó el premio aniversario el primer teniente alcalde, Antonio Golpe, lo recogió el VA Ignacio Frutos Ruiz.

Premio Ártabro “A la Cultura” a la dirección xeral de Cultura de la Xunta de Galicia.

Es un pequeño agradecimiento a la labor que esta dirección xeral y la persona que está al frente de la misma realizan en favor de nuestra ciudad y de la zona norte, destacando en la concesión de este premio la reciente exposición “Ferrol no tempo”, una pequeña muestra de lo que se puede y debe hacer para que Ferrol cuente con un museo de la ciudad.

“Ferrol no tempo” ha servido para remover algunas conciencias y a la vez para recordarnos lo que fuimos y lo que somos.

Su objetivo fue el reivindicar la cultura urbana como componente clave de la identidad del área de Ferrol , explorando la interacción entre el urbanismo, la sociedad y el territorio en una ciudad caracterizada por ejemplificar uno de los mejores casos de urbanismo ilustrado en la Península Ibérica por su evolución en el siglo XVIII. Ese Ferrol Ilustrado, el de La Magdalena, el Arsenal y las defensas militares de la ría, que aspira a ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Para hacer esta incursión en Ferrol, “Ferrol no tempo” se valió de una combinación de materiales físicos y tecnologías interactivas, con documentos, planos, mapas, fotografías, obras de arte, objetos históricos y cotidianos. Se trató de uno de los proyectos expositivos de mayor complejidad técnica impulsados por la Xunta de Galicia en los últimos tiempos.

Entregó el premio ártabro el vicealmirante Frutos Ruiz y lo recogió el director xeral de cultura Anxo Lorenzo Suárez.

Seguidamente tomaron la palabra el primer teniente alcalde del concello de Ferrol, Antonio Golpe, y el director xeral de cultura, Anxo Lorenzo Suárez quienes felicitaron la labor de Galicia Ártabra y destacaron la importancia del medio digital.

FIN DE FIESTA

Y puso el broche final al acto una magnífica interpretación al piano del profesor Alejo Amoedo Portela. Él al piano junto con Beatriz Vázquez Lorenzo iban a ofrecer un pequeño concierto, “pero la afonía en una soprano hace verdaderos estragos y no pud acompañar e interpretar dos piezas como tenían previsto una con letra de Camilo José Cela y otra con letra de Carvalho Calero,ambas con musica del catedráico Miguel Brotóns pero aun así fue todo e lujo de que Alejo Amoedo ofrezciese un corto pero selecto concierto muy aplaudido por los asistentes y entre las felicitaciones no faltó a del concello de Ferrol al entregarle Antonio Golpe la figura de Sargadelos que representa a la pescadería obra de Rodolfo Ucha.

Amoedo pertenece al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas de la Xunta de Galicia en la especialidad de Repertorio para Piano con Instrumentos, con destino en el Conservatorio Superior de Música de Vigo. Es uno de los integrantes del colectivo cultural Pertenencia; asesor de la Fundación Reveriano Soutullo Otero; y miembro fundador de la Hermandad de la Música Gallega, asociación que tiene como objetivo la preservación y divulgación de la música gallega. Recientemente fue elegido miembro electivo del Plenario del Consello da Cultura Galega (2022) y nominado vocal de su Comisión Ejecutiva, así como coordinador del Archivo Sonoro de Galicia. Acaba de ser galardonado con el «Premio de la Crítica de Galicia» (2021) y con el «Premio de la Música Gregorio Baudot» (2022), este último concedido por la Sociedad Artística Ferrolana.