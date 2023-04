O BNG de Narón presenta unha moción para a mellora do convenio entre concello e AXF

A portavoz municipal, Olaia Ledo, e varios membros da organización do BNG de Narón, reuníronse coa presidenta da Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra para falar «das cousas que se poden mellorar nas relacións entre o Concello e a entidade»

A condición de persoa xorda na actualidade supón unha limitación no desenvolvemento social, laboral e da vida diaria, ademais dunha maior dificultade de integración, debido ás barreiras comunicativas da lingua.

A Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) perfílase como «o único recurso comarcal específico para persoas xordas, familias ou entidades que requiran o uso dos servizos da asociación. As persoas xordas empregan a Lingua de Signos para comunicarse; deste xeito, ir ao banco, ao servizo de emprego, facer xestións coa administración, solicitar un seguro do coche, asistir a unha reunión da escola do seu fillo, acudir a unha entrevista de emprego, ao médico, a urxencias… convértense nunha odisea se non dispoñen dun intérprete»

A Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra «ten un convenio asinado co Concello de Narón cuxa finalidade é fomentar a plena igualdade e inclusión social das persoas xordas a través do seu empoderamento persoal, a eliminación das barreiras de comunicación e todas aquelas accións que procuren o seu pleno desenvolvemento como membros activos da sociedade»

A AXF «proporciona un vehículo de comunicación entre persoas xordas e oíntes a través da Lingua de Signos, así como a orientación e mediación dos usuarios»

«O convenio co Concello de Narón leva anos sin ser actualizado e inclúe unha serie de requisitos que á asociación cada vez lle resulta máis difícil cumprir si non chega esa actualización»

Desde o BNG «pedimos ao goberno municipal de Narón a actualización deste convenio nos termos que solicita a Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra; tendo en consideración que un ou unha intérprete nos actos públicos sexa considerado un extra, e a necesidade de que o acompañamento dese ou desa intérprete sexa un servizo á comunidade de persoas xordas de Narón para o acceso aos servizos relacionados coa súa vida diaria, sendo este último un servizo público»