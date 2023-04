A alcaldesa de Narón asinou un convenio de colaboración co presidente do Cineclube Serie B

A alcaldesa e presidenta do Padroado da Cultura de Narón, Marián Ferreiro, e o presidente do Cineclube Serie B, Alberto Pena, asinaron na mañá do martes 25 de abril, no Concello de Narón un convenio de colaboración entre o Padroado da Cultura e o Cineclube Serie B para desenvolver na cidade diversas actuacións vencelladas á sétima arte. Ferreiro explicou que a través deste convenio regularase o marco de cooperación para propostas no ámbito cultural, para as que recibirán unha partida de 3.000 euros.

“Dende o Padroado da Cultura ofertaranse á cidadanía ciclos de cine ao longo do ano proxectando películas a prezos máis asequibles que nas salas convencionais”, explicou a rexedora local. Así mesmo, apuntou que haberá ciclos de cine independente, en galego, de baixo presuposto, directores noveis… cunha temática sobre cuestións de interese social. Entre elas, tal e como se recolle no documento, están o cambio climático, a violencia de xénero, o papel da muller ao longo da historia, diversidade sexual e de xénero, desigualdade social e saúde mental.

Haberá ciclos no verán, en Nadal, cine ao aire libre, cine clásico, ciclos con interese educativo… “É unha proposta moi ampla, que abarcará un ano máis diversos sectores e que nos permitirá proxectar unha gran selección de películas a través do Cineclube Serie B, que realiza un excelente labor de difusión co seu traballo».

Dende o Cineclube Serie B, o seu presidente agradeceu o apoio do Padroado da Cultura de Narón para poder desenvolver na cidade o seu traballo. A alcaldesa animounos a continuar traballando na mesma liña e ofreceu a colaboración da administración “para continuar apostando por este tipo de iniciativas culturais”.