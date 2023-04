El PSdeG‑PSOE de Ferrol afirma que Mato ha solucionado en Ciudad Jardín lo que Rey Varela no supo resolver

El PSdeG‑PSOE de Ferrol a través de un comunicado informa que «los vecinos de Ciudad Jardín empiezan a recibir estos días las licencias de primera ocupación de sus viviendas» y que el gobierno de Ángel Mato «ha conseguido con su gestión resolver un complejo problema que afectaba a más de medio centenar de familias, frente a la falta de soluciones con la que se encontraron cuando popular Rey Varela gobernó con mayoría absoluta».

«La situación llegó a tal punto durante el mandato del PP, que algunos residentes llegaron a solicitar que Ciudad Jardín abandonase el término municipal de Ferrol» señalan os socialistas.

«El caso de Ciudad Jardín, consecuencia de la quiebra de la promotora, es solo una muestra de los problemas históricos que el equipo del socialista Mato ha abordado con éxito durante los últimos cuatro años, muchos de ellos arrastrados desde la época en la que José Manuel Rey gestionaba el Concello con una mayoría que ahora vuelve a demandar a la ciudadanía».

«Pero lo cierto es que, pese a gobernar con 13 concejales, entre el 2011 y el 2015 nada se consiguió ni en lo que se refiere a Ciudad Jardín, ni para la puesta en marcha de la humanización de la avenida de As Pías (anunciada por la ministra, presupuestada, pero no iniciada), ni para recuperar los fondos del Ateneo, ni para que Serantes y A Cabana contaran con las aceras que solicitaban y merecían sus vecinos», añaden

«Son solo algunos de los ejemplos de gestión del gobierno de Ángel Mato en asuntos a los que Rey Varela no supo dar respuesta, por no mencionr el más importante para la ciudad en décadas, como es el convenio con Defensa, que el PP no cerró en su empeño de modificar el documento para dejar su sello, y que Mato optó por zanjar sin tocarle ni un punto ni una coma en beneficio de Ferrol» concluyen