Editorial-¡Cuidado con los dòbermans!

Bueno, pues ya conocemos “las candidaturas” de los distintos partidos que se presentan a las inmediatas elecciones municipales, ya está cerca el 28 de mayo, mes de las flores, por lo que también comienzan a aflorar “esas flores” por parte de algunos partidos políticos que lanzan a sus dóbermans, que siempre aparecen cuando se pronostican derrotas, a atacar al contrario.

Un proverbio islandés dice que «Los barriles vacíos son los que más ruido hacen». Y aquí podríamos traducir por aquellos que los que poco hacen… o hicieron son los que más ruido hacen… y harán durante la campaña electoral.

“Emporcar la campaña” eso es lo que algunos pretenderán, y para eso no hace falta ser futurólogo, con el fin de que surta efecto aquello del “y tu más” y cuando no hay argumentos se acude al insulto, a levantar falsos testimonios, a las “fake news” olvidándose de que las hemerotecas tendrán mucho que decir y demostrando la falsedad de las noticias.

Es cierto que en campaña, y en precampaña, se suelen tirar algunas “rosas” o digamos se suelen echar en cara temas y temas, pero volver a noticias de diez años, por ejemplo, para desgartar “al enemigo” nos podría llevar a ir más atrás. ¡Xa choveu!.

Ya hubo bastantes dobermans en los partidos políticos, a nivel nacional, dejémonos de morder a nivel local, no busquemos el destacar como un supermán para quedar bien con los jerarcas de los partidos y así seguir haciendo carrera política, cuando no se ha podido hacerlo en otros campos.

La cordura es esencial, sobre todo teniendo en cuenta que “quien cava un agujero para los demás, acabará cayendo en él”

Esperemos que, salvo estas excepciones, que solo sirven para denigrar a quienes están detrás, los nervios ante lo que a algunos les espera no sirvan para empañar una campaña en la que no deben existir cordones sanitarios para nadie, en la que se ofrezcan a los ciudadanos los distintos programas, que pueden o no ser criticados , pero nunca enfangados.

Luchemos todos por una campaña electoral limpia y transparente, siempre pensando en lo mejor para nuestros municipios. ¡Cuidado con los dóbermans!.

Por cierto, chapeau para los cuatro candidatos del PP, PSOE,FeC y BNG, por lo bien que llevaron, incluso con elegancia, el debate celebrado hace unos días en el Centro Cívico de Canido.