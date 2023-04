Nueve equipos competirán por la “Copa sénior de fútbol sala Concello de Neda”

El pabellón municipal de Neda acoge durante el mes de mayo la “Copa sénior de fútbol sala Ayuntamiento de Neda”. Una competición de nuevo cuño, anunciada al inicio de temporada en el marco del plan competicional en la localidad de la Liga Sénior FS, que finalizaba el pasado fin de semana con el Nuevo Minueto-Radio Car como gran triunfador, revalidando además el título.

El nuevo torneo, organizado por la Real Federación Gallega de Fútbol, con la colaboración de la administración local, se disputará a partido único todos los sábados del mes de mayo en la citada instalación deportiva nedense. Y en él tendrán una nueva oportunidad de medirse nueve de los diez equipos de Ferrolterra que jugaron la competición de liga regular.

Las personas aficionadas al fútbol sala de la comarca tendrán ocasión de volver a disfrutar en Neda del juego de Lookeats Caranza FS; CD A Solaina-La banda del patio; SCD O Roxal-Rincón do Trini; FS Santa Mariña do Monte- Catering Ferrolterra; DP Abogados-Reformicasa; FS Narón; FS Narón 2; Tuimil Australian FS- Galicia de Caranza y como no, del conjunto campeón de la Liga Sénior, el ya citado Nuevo Minueto-Radio Car.

Según avanzan desde la Delegación en Ferrol de la Real Federación Gallega de Fútbol, habrá un primer partido previo el próximo sábado 6 de mayo. En la jornada del 13, habrá hasta cuatro encuentros. Las semifinales se disputarán en la jornada del 20 y la final el sábado 27 de mayo.