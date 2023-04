Odeón acoge este sádado una exhibición de cinco Escuelas de Danza de Ferrolterra

El Centro Comercial Odeón acoge este sábado 29 de abril una exhibición de cinco escuelas de danza con motivo de la celebración del Día Internacional de la Danza.

En concreto, actuarán las siguientes escuelas: All Dance Studio, Club Esquío Ferrol (junto a Seven And), Rembu-Kan Danza, Shakti Danza y May Dance Studio

La responsable de esta última escuela, Rosa Salanova, también se encargará de conducir el acto y de leer el Manifiesto con motivo del Día Mundial de la Danza, antes de dar comienzo a esta actividad.

La cita será a las 17:30 horas en la plaza de eventos de Odeón, y los estilos de baile que podrán verse en esta actuación son el Clásico, Urbano, Moderno y Danzas Orientales. En total se darán cita 145 bailarines de dichas escuelas.