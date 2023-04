«Un alcalde no debe de ser rehén de un partido» (Rey Varela, candidato a las municipales)

(Texto y fotos Niko Sánchez).–José Manuel Rey Varela es uno de los políticos de Ferrol más conocido por la ciudadanía. Fue alcalde, conselleiro de Política Social, y tras las pasadas elecciones, a punto de alcanzar el número mágico de los trece, se quedó en la ciudad al frente del grupo popular en la oposición no aceptando propuestas para desempeñar importantes cargos en la administraciòn autonómica.

Es una persona joven, engancha con sus palabras y sus razonamientos y durante la entrevista que realizamos en uno de los despachos del grupo en el palacio municipal se le nota, en todo momento, su ferrolanismo y su entrega, lo que le hace asegurar votos de «un lado y de otro» ya que como él dice «lo importante es Ferrol y sus ciudadanos, sin importar las siglas politicas».

Y con él charlamos, sin prisas y con grandes dosis de sinceridad.

N.S. .-Ocupa usted un cargo político desde 2002 , ¿se considera usted profesional de la política o un político profesional?.

J.M.R.V..– «Yo soy profesional del derecho. Además, creo que lo que la política necesita son profesionales de los diferentes ámbitos con gran experiencia y que entiendan la política como sacrificio y dedicación».

N.S..- Será la cuarta vez que se presenta usted a la alcaldía de Ferrol. Hasta ahora siempre ha sido el candidato más votado y todo pinta a que volverá a serlo de nuevo. No solo es usted no sólo el candidato del Partido Popular, sino también el más popular de los candidatos. ¿Siente el cariño de la ciudadanía?.

J.M.R.V..-» No solo el cariño, también la confianza de los ferrolanos. pero sobre todo siento responsabilidad. y es la responsabilidad de terminar con el desgobierno de los últimos ocho años la que me ha llevado a presentarme por cuarta vez y lo hago con el objetivo de dar a Ferrol un gobierno estable».

N.S..- Año 2011 .13 concejales; año 2015, 11 concejales; año 2019, 12. Salvo sorpresa se moverá usted en estos números. Sin grandes diferencias pareciera que la mayoría absoluta la deciden los pequeños detalles. Cree usted que esto es así.?.

J.M.R.V..-«Lo que yo creo es que un alcalde ha de estar en los grandes temas y también en los pequeños, los del día a día, los que afectan al vecino.

El proyecto que represento no es un proyecto de partido, es un proyecto de cuidad, un proyecto para todos los ciudadanos, un gran proyecto, nacido desde la base en el que han participado cientos de ciudadanos con el fin de encontrar un punto de encuentro para la gran mayoría de los ferrolanos.

Sería una sorpresa pasar de los 13 concejales, pero sin duda serán los ciudadanos los que decidan quien quiere que les gobiernes los próximos cuatro años».

N.S..- Históricamente, las elecciones municipales en Ferrol han sido siempre un «Partido Popular contra el resto de los partidos» y al revés. ¿Cómo se puede romper esta polarización?.

J.M.R.V..-«Vivimos en un cuidad muy polarizada. Lo que pretende mi candidatura es romper los bloques y los enfrentamientos. Hemos de superar los enfrentamientos y para ello no sólo basta con decirlo, también hay que demostrar que, por encima de los intereses de cualquier partido, están los intereses de Ferrol. Más allá de clichés y promesas lo que Ferrol necesita son hechos que permitan su recuperación económica.

Mi candidatura no va destinada solamente a un partido sino al conjunto de los ferrolanos que crean que el proyecto que presentamos pueda responder a lo que ellos ambicionan para Ferrol».

N.S..- Uno siempre escucha, «en las municipales se vota a los candidatos, no a los partidos». ¿Cree que esta afirmación es válida para Ferrol?.

J.M.R.V..-«Hace 4 años coincidían las selecciones municipales con las europeas. En las europeas mi partido sacó 9000 votos y yo 14.000, lo que quiere decir que votantes de otros partidos depositaron apoyando mi candidatura. Mostraron su confianza en mí para ser alcalde y eso es una cosa a tener muy en cuenta».

N.S..- Un alcalde, ¿ha de ser más gestor que político o ha de ser un político rodeado de buenos gestores?.

J.M.R.V..-«Un alcalde tiene que ser buen gestor y estar rodeado de buenos gestores. Viendo mi candidatura es fácil encontrar a profesionales de éxito en los diferentes ámbitos».

N.S..- En los últimos cuatro años se ha mostrado usted como líder de una oposición muy responsable, dejando hacer e incluso llegando a acuerdos importantes con el gobierno local. ¿Cree que esta actitud de «dejar hacer» le favorecerá de cara a las elecciones?.

J.M.R.V..-«Yo no podía caer en la misma irresponsabilidad de los que se juntaron solamente para ser alcalde, no para gobernar la ciudad durante cuatro años. Por lo tanto, hemos tenido que ser más responsables que los que quien tuvo la irresponsabilidad de gobernar solamente con ocho concejales.

Si nosotros hubiéramos adoptado el roll de oposición en esta ciudad ni se recogería la basura, ni estaría iluminada. Los temas más precarios han salido porque hemos adoptado una posición responsable. Por encima de todo están los intereses de Ferrol».

N.S..- Pasan los años y siguen sin resolverse temas tan recurrentes como el servicio de aguas y basuras»; o el de mantenimiento de jardines entre otros. ¿Hasta dónde tiene capacidad un gobernante para cambiar las cosas?.

J.M.R.V..-«Un gobernante ha de tener la capacidad y sobre todo la voluntad de mejorar las cosas. Más aún cuando se trata de servicios básicos.

La aspiración de un gobernante ha de ser la de gestionar tratando que, al terminar su mandato, las cosas queden un poco mejor de que cuando empezaron. Los datos reflejan que la gestión de los servicios básicos en las dos últimas legislaturas no sólo no ha mejorado, sino que están mucho peor.

Lo que se ha constatado en estos últimos ocho años ha sido la incapacidad de gestión».

N.S..-La estabilidad de Ferrol ha pasado siempre por las ayudas institucionales, dependiendo en exceso de los contratos de Navantia , la Armada, el Puerto o la Universidad. ¿Cree usted que puede ser esta dependencia la causa del poco emprendimiento en otros sectores?.

J.M.R.V..-«La estabilidad de Ferrol pasa por conseguir la confianza de la mayoría de los ciudadanos que permita ejercer un liderazgo no solo dentro del ayuntamiento sino también fuera. Si un alcalde es rehen de algún partido o del suyo propio no será capaz de conseguir atraer las inversiones públicas y privadas necesarias.

Para conseguir inversión hace falta estabilidad. El mayor enemigo del dinero es el miedo. Si un inversor viene a Ferrol y no consigue garantizar que se le dará una licencia en unos meses, ese inversor escapará. Para gestionar esas licencias hay que tener estabilidad y capacidad para sortear las dificultades que siempre aparecen con otras administraciones.

El proyecto que presento garantizará la emisión de licencias municipales en menos de tres meses».

La atención a los mayores

N.S. .-¿Cómo se gobierna una ciudad en la que casi un tercio de la población es mayor? ¿qué propone usted para rejuvenecer esta población?.

J.M.R.V..-«Uno de los ejes de mi proyecto son las personas, tenemos que ser capaces de hacer grandes inversiones en Ferrol, tenemos que ser capaces de cuidar los temas básicos pero sobre todo tenemos que darnos cuenta de que una ciudad es la suma de sus vecinos,

Un gran bloque de nuestro proyecto de ciudad va enfocado a las personas enfocándonos en cuatro ámbitos:

Respecto a los Mayores: cada vez hay más mayores y se le atienden peor, No es un problema de financiación, es un problema de gestión.

Me apena que un proyecto que hace 7 años dejé encaminado como han sido la construcción de dos residencias para mayores qué cuentan con financiación y se han quedado estancadas por los enfrentamientos políticos y la falta de entendimiento entre instituciones,

Los comedores senior se cerraron por la pandemia y no se han vuelto a abrir y esto no lo podemos consentir.

La atención en el hogar es otra de las asignaturas pendientes. Tenemos la obligación de prestar ayudas a aquellos que quieren seguir viviendo en su casa. El dato que tenemos es que hay más personas esperando por esa ayuda que hace cuatro años y hace cuatro había

más espera que hace ocho. Tenemos en la actualidad a 600 personas mayores esperando por este servicio de ayuda en el domicilio.

Tenemos que hacer un plan de familias y apoyo al retorno. La familia es la base de la sociedad, tenemos que ser capaces hacer de Ferrol un lugar más amable para las familias un mejor lugar para nacer y un mejor lugar para vivir, Esto se consigue mejorando las prestaciones educativas, deportivas , conciliación, igualdad de oportunidades y por supuesto con incentivos económicos».

Y por Rey Varela podríamos seguir y seguir. Nos aclara la situación de las dos «posibles» residencias, una sin permiso y la otra en un cajón tras ser aprobada en pleno tanto el proyecto como fijar cantidad para su construccion. Se refiere a la escasez de personal municipal, a las plantillas de los bomberos y policías municipales. A …cantidad de cosas, muchas de ellas, es su compromiso, atenderlas en los primeros cien días si logra la alcaldía.