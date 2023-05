El PP de Narón pide explicaciones a TEGA por la gestión de la prevención y seguridad en las Fiestas del Alto

El Partido Popular presentó este martes día 2, un registro formal en el Concello de Narón para pedir explicaciones sobre el accidente que se produjo en la madrugada del pasado domingo, 30 de abril, en una de las atracciones de feria durante las fiestas de O Alto y en la que resultaron heridos trece niños. El PP preguntará acerca del plan de prevención y seguridad de un evento que tenía previsión de reunir a unas 20.000 personas.

“Exigimos que el gobierno local explique, tanto a la oposición como a toda la ciudadanía, qué previsiones tenía el plan de prevención y seguridad así como los motivos por los que produjo este incidente en el que, afortunadamente, no hubo que lamentar consecuencias más graves”, señala Germán Castrillón, líder del Partido Popular naronés. “Reclamamos transparencia tanto en el relato de los hechos como en los acontecimientos posteriores, ya que no entendemos por qué no se comunicó el suceso a los Bomberos de Narón y se les dejó fuera del rescate”, recalcó Castrillón.

Según afirma el PP de Narón, «somos conscientes de la precariedad del equipo de Bomberos, quienes durante la madrugada del domingo no fueron movilizados por las personas responsables de actuaciones de prevención y seguridad del Concello»;y recalca Castrillón, “Es necesario aumentar las plazas de Bomberos, sobre todo en un municipio de casi 40.000 habitantes y teniendo en cuanta que en ciertos eventos o festividades se aglutina mucha gente y hay más probabilidades de que haya algún percance”.

En su comunicado el Partido Popular lamenta el susto y malestar vividos tanto por los trece afectados como por sus familias, deseándoles una pronta recuperación total de sus heridas. “Ahora mismo lo principal es que las personas afectadas se encuentren bien y estables emocionalmente. Es necesario tomar las riendas para que esto no vuelva a suceder y, de producirse, disponer de todos los medios y ayuda posibles para una mejor gestión”, subraya Castrillón, el líder de los populares naroneses.